Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama

La Fiscalía ordenó la realización de una autopsia, cuyo resultado permitirá determinar la causa de muerte y aportar precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió. También se llamará a declarar a posibles testigos y allegados de Jerez y el principal sospechoso. “No hay antecedentes ni denuncias realizadas previamente por la víctima. Los vecinos manifestaron que jamás habían escuchado gritos ni se habían enterado de situaciones de violencia; pero la realidad es que, al vivir en un paraje, las casas están muy alejadas unas de otras por lo que no se conoce lo que sucede puertas adentro de cada hogar. Sí dijeron que tenían discusiones típicas de pareja, más que nada por el tema laboral porque ella era quien intentaba mantener el balance económico del negocio. Todo es materia de investigación”, dijo Cecenarro.