Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama

Durante unos 15 años, Yudith Nazarena Jerez (36 años) y Pablo Salvador Pitali (39) compartieron su vida en el paraje La Cañada, en el departamento Graneros. Juntos habían formado una familia, tenían una hija de 10 años y manejaban una carnicería que funcionaba en su propia casa. Este lunes, la rutina de esa vivienda se interrumpió cuando los hermanos de Yudith llegaron para visitarla y la encontraron sin vida, en el cuarto matrimonial.
La menor en ese momento estaba en la escuela, por lo que no presenció lo que había ocurrido. Fueron sus tíos quienes, al llegar al domicilio, se encontraron con la escena y dieron aviso a la Policía y al servicio de emergencias. “Ellos viven en Graneros, a aproximadamente cinco kilómetros del paraje La Cañada. Al llegar al mediodía encontraron a la mujer tirada en el cuarto matrimonial, aparentemente sin vida por lo que alertaron a la Policía y al 107”, le explicó a LA GACETA Alfredo Cecenarro, jefe de la comisaría de Graneros.
Los familiares, según contó el comisario, sospechaban que Yudith podría haber sido asesinada por su marido. Mientras el aviso llegaba a la comisaría, personal del 107 se trasladó hasta la vivienda. Los profesionales constataron que la víctima no presentaba signos vitales y advirtieron que tendría un golpe en la cabeza. Poco después comenzaron las primeras tareas policiales dentro del domicilio para intentar reconstruir qué había sucedido.
Mientras los oficiales revisaban el inmueble encontraron a Pitali. “El hombre estaba acostado en la cama de una habitación que sería para recibir visitas, tapado por completo con sábanas y colchas y con manchas de sangre en su cuerpo y ropa”, indicó Cecenarro.
La situación generó tensión entre los familiares de la víctima y el hombre. Por ese motivo, se solicitó la presencia de personal de Infantería para retirarlo de la vivienda y trasladarlo hasta la comisaría de Graneros. Allí fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia.
Pitali presentaba lesiones superficiales, por lo que fue sometido a los exámenes médicos correspondientes. Además, se le practicó un dermotest para determinar si existían residuos compatibles con disparos. Hasta ese momento, los investigadores tampoco habían encontrado el arma que podría haber sido utilizada en el hecho.
Primeras medidas
Mientras tanto, la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, subrogada por Carlos Sale, intervino en la investigación junto con la investigadora fiscal Luciana Cecotti. Por disposición del fiscal, el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizó el relevamiento del domicilio y tomó muestras que serán sometidas a las pericias correspondientes. “Se tomaron las muestras y se analizó la escena del crimen para luego realizar las pericias correspondientes. Hasta el momento el arma homicida no fue encontrada”, informó Cecenarro. En paralelo, la situación de la hija de la pareja requirió una intervención inmediata. La menor se encontraba en la escuela cuando ocurrió el hecho. Luego se dio intervención a la Dinayf y a un psicólogo y un psicopedagogo del CESOP departamental para brindarle contención. La niña quedó alojada en la vivienda de un familiar.
La Fiscalía ordenó la realización de una autopsia, cuyo resultado permitirá determinar la causa de muerte y aportar precisiones sobre las circunstancias en las que ocurrió. También se llamará a declarar a posibles testigos y allegados de Jerez y el principal sospechoso. “No hay antecedentes ni denuncias realizadas previamente por la víctima. Los vecinos manifestaron que jamás habían escuchado gritos ni se habían enterado de situaciones de violencia; pero la realidad es que, al vivir en un paraje, las casas están muy alejadas unas de otras por lo que no se conoce lo que sucede puertas adentro de cada hogar. Sí dijeron que tenían discusiones típicas de pareja, más que nada por el tema laboral porque ella era quien intentaba mantener el balance económico del negocio. Todo es materia de investigación”, dijo Cecenarro.