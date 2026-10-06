Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Resumen para apurados
- Lionel Messi jugará hoy a las 20 en el Monumental su último partido con la Selección argentina ante Benín, en una emotiva despedida con estadio agotado.
- El encuentro será el número 208 del capitán desde su debut en 2005, cerrando un ciclo de 125 goles con homenajes especiales y el Fan Fest oficial de AFA.
- El retiro internacional de Messi marca el fin de la era más exitosa de la Albiceleste y abre una nueva etapa de transición táctica y liderazgo para el ciclo de Scaloni.
Hoy es el día. A las 20, en el Monumental, Lionel Messi jugará ante Benín su último partido con la Selección. Será el número 208 de una historia que empezó en agosto de 2005, en Budapest, y que deja 125 goles. Las entradas se agotaron hace días. “Si hubieran habido cinco Monumentales, se hubieran llenado”, resumió Lionel Scaloni tras el 7-0 ante Burkina Faso.
El partido se verá por TyC Sports, Telefe y DSports, y por las plataformas TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. El árbitro será el chileno Fernando Véjar. Para quienes no tienen entrada, la AFA armó el Fan Fest “Gracias, Leo” en Ciudad Universitaria, con pantalla gigante, desde el mediodía hasta la medianoche. Kapanga y La T y La M tocarán antes del partido.
Scaloni no confirmó el equipo, pero saldría con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El DT ya avisó que el capitán podrá “despedirse como él quiera”, por lo que los minutos que juegue dependerán de su decisión.
Benín es un rival inédito: nunca enfrentó a la Argentina. Ocupa el puesto 93 del ranking FIFA, nunca jugó un Mundial y lo dirige el alemán Gernot Rohr, que llevó a Nigeria a Rusia 2018. Su figura es Junior Olaitan, del Besiktas. La delegación llegó tras unas 25 horas de viaje y denunció problemas en el hotel, que luego se resolvieron. Su arquero avisó que intentará atajarle un penal.
Messi llegó al país el viernes y el domingo se sumó al predio de Ezeiza, donde compartió un asado con el plantel. Lo acompañan su esposa, sus hijos y su madre. Usará una camiseta especial, con referencias a la bandera, el Sol de Mayo en el centro y laureles alrededor del 10. Al final recibirá una plaqueta y se proyectará un video en su honor.
Un día inolvidable
“Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos”, anticipó Scaloni. También dejó una frase que resume lo que viene: “Lo que él transmite en un campo de fútbol no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar”. El resultado será lo de menos. Lo que importa es que el capitán se vaya como merece.