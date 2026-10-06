Francis Halzen gana el Nobel de Física por descubrir partículas subatómicas

DeportesFútbol

Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

El capitán jugará desde las 20, en el Monumental, su partido 208 con la Albiceleste. Scaloni prepara un "11" de gala para acompañarlo en el adiós.

CELEBRACIÓN. Lionel Messi es elevado por los aires durante el Mundial 2026, una imagen que puede repetirse esta noche.
CELEBRACIÓN. Lionel Messi es elevado por los aires durante el Mundial 2026, una imagen que puede repetirse esta noche.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Messi jugará hoy a las 20 en el Monumental su último partido con la Selección argentina ante Benín, en una emotiva despedida con estadio agotado.
  • El encuentro será el número 208 del capitán desde su debut en 2005, cerrando un ciclo de 125 goles con homenajes especiales y el Fan Fest oficial de AFA.
  • El retiro internacional de Messi marca el fin de la era más exitosa de la Albiceleste y abre una nueva etapa de transición táctica y liderazgo para el ciclo de Scaloni.
Resumen generado con IA

Hoy es el día. A las 20, en el Monumental, Lionel Messi jugará ante Benín su último partido con la Selección. Será el número 208 de una historia que empezó en agosto de 2005, en Budapest, y que deja 125 goles. Las entradas se agotaron hace días. “Si hubieran habido cinco Monumentales, se hubieran llenado”, resumió Lionel Scaloni tras el 7-0 ante Burkina Faso.

El partido se verá por TyC Sports, Telefe y DSports, y por las plataformas TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow, DGO y Telecentro Play. El árbitro será el chileno Fernando Véjar. Para quienes no tienen entrada, la AFA armó el Fan Fest “Gracias, Leo” en Ciudad Universitaria, con pantalla gigante, desde el mediodía hasta la medianoche. Kapanga y La T y La M tocarán antes del partido.

Lionel Messi emocionó con un mensaje antes de su despedida de la Selección: “Sé que los voy a extrañar”

Lionel Messi emocionó con un mensaje antes de su despedida de la Selección: “Sé que los voy a extrañar”

Scaloni no confirmó el equipo, pero saldría con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. El DT ya avisó que el capitán podrá “despedirse como él quiera”, por lo que los minutos que juegue dependerán de su decisión.

Benín es un rival inédito: nunca enfrentó a la Argentina. Ocupa el puesto 93 del ranking FIFA, nunca jugó un Mundial y lo dirige el alemán Gernot Rohr, que llevó a Nigeria a Rusia 2018. Su figura es Junior Olaitan, del Besiktas. La delegación llegó tras unas 25 horas de viaje y denunció problemas en el hotel, que luego se resolvieron. Su arquero avisó que intentará atajarle un penal.

Un rondo, familias en la tribuna y visitas ilustres: así fue la última práctica de Messi en Ezeiza

Un rondo, familias en la tribuna y visitas ilustres: así fue la última práctica de Messi en Ezeiza

Messi llegó al país el viernes y el domingo se sumó al predio de Ezeiza, donde compartió un asado con el plantel. Lo acompañan su esposa, sus hijos y su madre. Usará una camiseta especial, con referencias a la bandera, el Sol de Mayo en el centro y laureles alrededor del 10. Al final recibirá una plaqueta y se proyectará un video en su honor.

Un día inolvidable

“Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos”, anticipó Scaloni. También dejó una frase que resume lo que viene: “Lo que él transmite en un campo de fútbol no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar”. El resultado será lo de menos. Lo que importa es que el capitán se vaya como merece.

Temas Lionel MessiBuenos AiresSelección Argentina de fútbolProvincia de Buenos AiresLionel Scaloni
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027
1

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna
2

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1
3

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama
4

Hallan a una mujer muerta y a su pareja oculto en una cama

5

Cartas de lectores: “Quiero volver al infierno, ministro Caputo”

Ranking notas premium
Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos
1

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales
2

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Lula contra Lula: la trampa del centro
3

Lula contra Lula: la trampa del centro

Recuerdos fotográficos: hace 89 años se inauguraba el pavimento de la avenida Aconquija
4

Recuerdos fotográficos: hace 89 años se inauguraba el pavimento de la avenida Aconquija

El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?
5

El PRO llamó a la oposición de Tucumán a una mesa de diálogo: ¿quiénes irían y quiénes no?

Más Noticias
A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

A qué hora corre Colapinto en Singapur: el cronograma completo del fin de semana de F1

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna

Recuerdos fotográficos: 1925. Cuando lotearon la Villa Surgente en la Mate de Luna

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Sacau: qué cambiará en las carreras de la UNT desde 2027

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

Mercado de la Ciudad: el municipio abre la licitación para el alquiler de locales

“Me sentía incapaz de sentir felicidad”: la depresión de Melina pasó inadvertida hasta su primer intento de suicidio

“Me sentía incapaz de sentir felicidad”: la depresión de Melina pasó inadvertida hasta su primer intento de suicidio

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los días clave de octubre para no tomar decisiones ni exponer la energía personal, según Ludovica Squirru

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El hipódromo está listo para recibir a los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Jaldo-Manzur, de compañeros de fórmula a enemigos

Comentarios