Argentina-Benín: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber de la última noche de Messi con la Selección

Un día inolvidable

“Imagino mucha emoción. Desde el momento que pise el Monumental, va a ser un día inolvidable para todos”, anticipó Scaloni. También dejó una frase que resume lo que viene: “Lo que él transmite en un campo de fútbol no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar”. El resultado será lo de menos. Lo que importa es que el capitán se vaya como merece.