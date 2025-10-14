El futuro de la programación: “Si no tenés las bases, (la IA) no te va a servir de nada”

El impacto de la automatización se siente, sobre todo, en los niveles iniciales del mercado laboral. Lo explica Alejandro Páez, presidente del la Red Federal de Economías del Conocimiento: “Antes muchas empresas buscaban programadores puros, personas que dominaban un lenguaje. Hoy eso ya no alcanza. Las compañías valoran a quienes entienden el negocio, saben leer datos y se adaptan rápido. En definitiva, no basta con saber programar: lo importante es comprender que el problema se está resolviendo y cómo se conecta con otras áreas”.