Nueva entrega del boleto gratuito para jubilados: cronograma de la semana

La Provincia hará una nueva entrega de boletos gratuitos para jubilados. Los beneficiarios del programa de la Secretaría de Transporte deberán acudir la semana próxima a retirar sus tickets según la terminación de su DNI. La entrega en San Miguel de Tucumán será en el Complejo Belgrano, en Lamadrid y Las Heras.
El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, pidió llevar el DNI físico del titular. “Si alguno de ellos no puede asistir el día que le corresponde, puede hacerlo los días posteriores durante la semana”, indicó. Además, si los beneficiarios no pudieran apersonarse, una tercera persona puede asistir con su propio DNI y también con el del jubilado.
Es un beneficio otorgado por el Gobierno de Tucumán a los adultos mayores que estén jubilados y que no tengan otra actividad laboral. Podrán utilizarlo para trasladarse de forma gratuita en el transporte público de pasajeros provincial, ya sea para realizar trámites, ir al médico o simplemente visitar a sus familiares.
Cronograma de entrega de boletos para jubilados
La entrega iniciará y finalizará la semana próxima. Nicastro anunció que el cronograma comenzará el lunes 31 y continuará del siguiente modo:
- Lunes 31 de agosto: DNI terminados en 0 y 1
- Martes 1 de septiembre: DNI terminados en 2 y 3
- Miércoles 2 de septiembre: DNI terminados en 4 y 5
- Jueves 3 de septiembre: DNI terminados en 6 y 7
- Viernes 4 de septiembre: DNI terminados en 8 y 9
Aunque hace meses no se habilitan nuevas inscripciones para los jubilados que todavía no accedieron al beneficio, no hubo una nueva convocatoria todavía.
Entrega de boletos en el interior
Para los usuarios del interior de la provincia, la distribución se realizará a través del Ministerio del Interior, en coordinación con los municipios y comunas. Cada jurisdicción establecerá su propio operativo de entrega.
Sobre este esquema, el secretario de Transporte explicó: “En el interior vamos a estar entregando a partir de la semana que viene. Cada municipio y comuna organiza su propio operativo de entrega”, concluyó.