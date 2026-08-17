María Becerra habló de sus crisis de ansiedad y el apoyo de J Rei: “Me salvás la vida a diario”
La cantante contó que todavía atraviesa episodios de ansiedad y pánico después del embarazo ectópico que puso en riesgo su vida. También relató cómo su pareja se prepara para asistirla cuando aparecen los síntomas.
Resumen para apurados
- En una transmisión en vivo, la cantante María Becerra reveló que sufre ataques de pánico y ansiedad tras el embarazo ectópico que puso en riesgo su vida en 2024.
- La artista detalló que siente mareos y náuseas antes de sus shows, y destacó la contención de su pareja, J Rei, quien lleva consigo instrumental médico para asistirla.
- El testimonio visibiliza las secuelas psicológicas tras emergencias médicas y resalta el valor del acompañamiento emocional en la recuperación de la salud mental.
Hay experiencias que terminan cuando pasa el momento más difícil y otras que dejan huellas que aparecen mucho después. María Becerra habló de una de ellas durante un vivo junto a J Rei y contó cómo todavía enfrenta episodios de ansiedad y pánico tras el embarazo ectópico que puso en riesgo su vida.
La cantante explicó que aquel episodio tuvo consecuencias que van más allá de lo físico. “Yo en base a eso sufro un montón de cosas que me quedaron, como secuelas mentales”, relató durante la transmisión.
Con el tiempo, Becerra aprendió a reconocer algunas señales. Antes de un show, por ejemplo, puede sentir mareos, náuseas o la sensación de que le baja la presión. Según contó, muchas veces esos síntomas aparecen durante una crisis de ansiedad o pánico.
“Yo siento que se me baja la presión porque me empiezo a marear o empiezo a tener náuseas, pero es parte del ataque de ansiedad”, explicó.
El rol de J Rei en los momentos difíciles
En ese proceso, J Rei ocupa un lugar importante. La pareja mostró durante el vivo una dinámica de cuidado que también se traslada a situaciones concretas.
Becerra contó que el músico lleva consigo una mochila preparada para asistirla si atraviesa una crisis. Según explicó, allí tiene elementos como un tensiómetro y un saturómetro.
“Que vos te encargues de llevar una mochila que pesa catorce kilos para tener adentro un tensiómetro, un saturómetro, un todo, pensando en mí”, le agradeció.
Para la cantante, ese gesto representa una forma de sentirse acompañada y segura. “Es relindo, ¿entendés? Y me deja tranquila”, expresó.
J Rei, por su parte, dejó claro que piensa continuar con esa actitud. “Siempre va a ser así”, afirmó durante la transmisión.
Una experiencia que todavía forma parte de su vida
El embarazo ectópico que atravesó María Becerra ocurrió en 2024 y requirió una internación de urgencia. Desde entonces, la artista habló en distintas oportunidades sobre el impacto que tuvo aquella experiencia en su vida.
En este nuevo relato, explicó que algunas de las sensaciones físicas que aparecen durante el día pueden activar el temor de que algo vuelva a estar mal. Reconocerlas y entender su relación con la ansiedad se convirtió en parte del proceso que atraviesa.
El acompañamiento de J Rei aparece así en situaciones cotidianas: desde estar atento a sus síntomas hasta llevar consigo elementos que puedan ayudarla ante una crisis.
En medio del intercambio, Becerra resumió lo que significa para ella tenerlo cerca: “Yo siento que no solo ese día me salvaste de una manera, sino que siento que lo haces a diario”.
La escena dejó una imagen sencilla detrás de la exposición pública: una artista que todavía atraviesa las consecuencias emocionales de una experiencia que puso en riesgo su vida y una pareja que aprendió a acompañarla también en esos días difíciles.
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