Irán y Omán negocian el futuro del paso de Ormuz

Irán culpa a Washington de las demoras. “La principal razón de la demora en alcanzar un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz es la injerencia estadounidense y las amenazas de Trump”, dijo una fuente citada por la agencia de noticias iraní Tasnim. Fars, otro medio semioficial, adoptó un tono similar. Afirmó que funcionarios estadounidenses habían “enviado señales contradictorias y -sea directamente o a través de socios regionales- han obstaculizado el curso de las negociaciones. Persiste la preocupación de que la obstrucción por parte de Estados Unidos o de ciertos actores regionales pueda prolongar las negociaciones o interferir de alguna otra manera en el proceso”.