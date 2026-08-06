Irán y Omán negocian el futuro del paso de Ormuz

TEHERÁN, Irán.- Los planes para el futuro del estrecho de Ormuz -y sus posibilidades de éxito- se modifican casi a diario, y pueden dejar al margen a Estados Unidos, pese a los intentos de Donald Trump,
El presidente estadounidense aseguró ayer que podría alcanzarse un acuerdo esta semana. “Podría suceder. Mañana o pasado mañana”, dijo Trump. “Se ha avanzado mucho. Me llamaron y me dijeron: ‘Por favor, hablemos’”. Al mismo tiempo, volvió a amenazar con atacar a Irán si no se llega a un acuerdo.
Aun así, no hay consenso ni siquiera sobre quién está negociando con quién. Irán insiste en que solo está dialogando con Omán sobre un acuerdo temporal para esta vía marítima vital. Otros son menos optimistas respecto a la inminencia de un acuerdo y se muestran escépticos sobre su duración.
Un alto funcionario del Golfo sugirió, según reportó la cadena estadounidense CNN, que existe un 50% de probabilidades de que se alcance un acuerdo para el viernes. Un problema es que la delegación iraní no incluye la voz del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), de línea dura, que tendría que dar su visto bueno a los detalles, según la fuente.
Irán culpa a Washington de las demoras. “La principal razón de la demora en alcanzar un acuerdo con Omán sobre el estrecho de Ormuz es la injerencia estadounidense y las amenazas de Trump”, dijo una fuente citada por la agencia de noticias iraní Tasnim. Fars, otro medio semioficial, adoptó un tono similar. Afirmó que funcionarios estadounidenses habían “enviado señales contradictorias y -sea directamente o a través de socios regionales- han obstaculizado el curso de las negociaciones. Persiste la preocupación de que la obstrucción por parte de Estados Unidos o de ciertos actores regionales pueda prolongar las negociaciones o interferir de alguna otra manera en el proceso”.
Fars reiteró que Irán está negociando únicamente con Omán y que esas conversaciones “se centran en un corredor intermedio que salvaguarde los derechos de Irán teniendo en cuenta las preocupaciones de Omán”.
El término “derechos de Irán” suscita numerosas preguntas.
Existen rutas alternativas a través del Estrecho, y la propuesta parece consistir en su fusión, manteniendo Irán un nivel de control que chocaría con los deseos de Estados Unidos.
Según Saeed Ajorlu, miembro del comité negociador iraní, las negociaciones deberían “establecer acuerdos iraníes, ya que Irán se encarga de la seguridad, el desminado y los servicios marítimos”.
El objetivo de Teherán “es establecer acuerdos temporales” de entre uno y tres meses “en los que Irán tenga la posición dominante”, declaró Ajorlu a la emisora estatal iraní IRIB.
La idea de “donde Irán tenga la posición dominante” podría no ser bien recibida en Washington ni en las capitales del Golfo.
“Las negociaciones se han centrado en transformar la ruta sur, que atraviesa aguas omaníes, y la ruta norte, que atraviesa aguas territoriales iraníes, en una ruta intermedia que satisfaga las consideraciones e intereses de ambos estados ribereños”, declaró el lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei.
“Ahora hablamos de un corredor con una ruta bidireccional, no de dos o tres rutas separadas”, afirmó.
Baghai, Ajorlu y todos los demás funcionarios iraníes insisten en que el régimen legal del Estrecho no volverá a su estado anterior a la guerra, cuando ningún país controlaba el tráfico marítimo a través de esta vía marítima crucial.
El control o la supervisión de este punto estratégico se ha convertido en una línea roja para Teherán, al igual que el derecho al enriquecimiento nuclear.
Inaceptable
La perspectiva de tal influencia es inaceptable en Washington, Abu Dabi y Riad.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado repetidamente que cualquier forma de control estatal sobre aguas internacionales contraviene el derecho internacional.
“Si creamos un precedente en Medio Oriente donde un Estado pueda decidir controlar una vía marítima internacional”, dijo recientemente, “cobrar un peaje y, si no se paga, destruir los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo”, afirmó el mes pasado.
Marco Rubio advirtió que cobrar tarifas en el estrecho crea un “precedente peligroso”.
Qatar sugirió el martes que las negociaciones avanzaban, pero es difícil conciliar las posturas cuando los objetivos y las demandas de ambos adversarios son tan dispares.