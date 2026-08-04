Trump amenaza a Irán con "el mayor bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial"

Resumen para apurados
- Donald Trump amenazó hoy a Irán desde EE. UU. con el mayor bombardeo desde la Segunda Guerra Mundial si no firma un acuerdo nuclear, en lo que calificó de última oportunidad.
- Teherán desmintió negociaciones directas con Washington y precisó que solo dialoga con Omán sobre el estrecho de Ormuz, mientras EE. UU. sostiene un bloqueo naval activo.
- La tensión y las expectativas diplomáticas redujeron un 4% el precio del petróleo e impulsaron las bolsas, aunque el riesgo de una escalada bélica sigue latente en la región.
Donald Trump volvió a endurecer su postura frente a Irán al asegurar que el régimen tiene "la última oportunidad" para firmar un acuerdo con Estados Unidos.
El presidente norteamericano afirmó que existen conversaciones en marcha, aunque Teherán volvió a desmentir cualquier negociación directa y advirtió que solo mantiene contactos con Omán para garantizar la navegación en el estrecho de Ormuz.
"Estamos dialogando a petición de Irán. Esta es la última oportunidad para firmar un buen documento", dijo Trump desde el Salón Oval. Minutos después redobló la presión y aseguró que, si fracasa la vía diplomática, retomará una ofensiva militar que anteriormente describió como "el mayor ataque desde la Segunda Guerra Mundial".
Irán niega la versión de Washington
Las declaraciones del mandatario llegaron pocas horas después de que el gobierno iraní rechazara públicamente la versión de la Casa Blanca.
El vocero de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, afirmó que "actualmente no hay negociaciones en curso con Estados Unidos" y precisó que los únicos contactos abiertos se desarrollan con Omán para garantizar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.
Trump respondió a través de Truth Social, donde calificó de "hipócrita" al liderazgo iraní. Según el presidente estadounidense, Teherán solicita reuniones en privado mientras niega públicamente cualquier acercamiento.
Negociaciones por Ormuz
Baghaei explicó que las conversaciones con Omán buscan establecer un corredor marítimo temporal para garantizar la circulación de buques comerciales.
La propuesta contempla un esquema provisorio que combine la ruta sur, bajo jurisdicción omaní, con la ruta norte, en aguas iraníes, hasta alcanzar un acuerdo definitivo.
De acuerdo con la agencia oficial IRNA, el canciller iraní Abbas Araghchi aseguró que esas negociaciones atraviesan su etapa final.
El funcionario también atribuyó el cierre parcial del estrecho a la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel y sostuvo que la situación no cambiará mientras continúen las operaciones contra Irán.
Continúa el bloqueo naval
El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que continúa aplicando el bloqueo marítimo sobre Irán.
Según el parte oficial, 44 buques comerciales fueron redirigidos, dos embarcaciones quedaron fuera de servicio y otras dos fueron abordadas desde el inicio de las nuevas operaciones.
Trump insistió en que ningún cargamento ingresa a Irán sin autorización estadounidense y vinculó cualquier alivio de las restricciones a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.
El petróleo baja y suben las bolsas
Las expectativas de una posible negociación impactaron en los mercados internacionales.
El Brent cayó más de 4% y se ubicó alrededor de USD 84 por barril, mientras que Wall Street abrió con ganancias impulsado por la posibilidad de una reducción de las tensiones en Medio Oriente.
La baja del petróleo también respondió al anuncio de la OPEP+ de incrementar su producción desde septiembre.