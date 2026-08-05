Bullrich defendió a Milei y criticó a Brasil por rebajar la relación diplomática con Argentina

Bullrich relativizó los insultos del Presidente

Más tarde, en una entrevista con radio Mitre, Bullrich sostuvo que la decisión del gobierno brasileño constituye una sanción por el encuentro entre Milei y Bolsonaro y minimizó el tono de las declaraciones del Presidente. “Es una exageración. Lula vino a la Argentina, visitó a Cristina y nadie le dijo nada. En agosto de 2023 recibió a Sergio Massa y le dijo que quería que sea el próximo presidente. Apoyó a (Luis) Arce, a (Gabriel) Boric, a (Gustavo) Petro”, afirmó.