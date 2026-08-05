Bullrich defendió a Milei y criticó a Brasil por rebajar la relación diplomática con Argentina

Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich defendió hoy al presidente Javier Milei en Argentina tras la decisión de Brasil de rebajar la relación diplomática por los insultos a Lula.
- Brasil frenó el regreso de su embajador luego de que Milei apoyara a Bolsonaro e insultara a Lula. Bullrich tildó la medida de exagerada recordando visitas de Lula a Cristina.
- El quiebre diplomático evidencia la tensión ideológica entre ambos gobiernos, lo que podría dificultar las relaciones bilaterales y el comercio estratégico en la región.
La senadora nacional Patricia Bullrich salió en defensa del presidente Javier Milei luego de que el gobierno de Brasil decidiera reducir el nivel de su representación diplomática en la Argentina, una medida adoptada tras los agravios del mandatario argentino contra su par brasileño, Lula da Silva.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la ex ministra de Seguridad recordó la visita que Lula realizó a la ex presidenta Cristina Kirchner mientras cumple arresto domiciliario por la condena en la causa Vialidad. “El 3 de julio de 2025, el presidente Lula visitó a la presidiaria (Cristina) Kirchner en su casa-cárcel para respaldarla políticamente. La Argentina no respondió con un gesto diplomático”, escribió.
La funcionaria hizo referencia al encuentro que el mandatario brasileño mantuvo con la ex mandataria en el departamento de Constitución donde cumple la prisión domiciliaria.
“Porque los intereses de los Estados están por encima de las actividades políticas de los gobiernos de turno. Lamentablemente, parece que Brasil elige otro camino”, subrayó.
El 3 de julio de 2025, el Presidente Lula visitÃ³ a la presidiaria Kirchner en su casa-cÃ¡rcel para respaldarla polÃticamente.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 5, 2026
Argentina no respondiÃ³ con un gesto diplomÃ¡tico. Porque los intereses de los Estados estÃ¡n por encima de las actividades polÃticas de los gobiernos deâ¦ pic.twitter.com/bI0kVBcuXu
La decisión de Brasil tras los dichos de Milei
La decisión de postergar por tiempo indeterminado el regreso a Buenos Aires del embajador Julio Bitelli se conoció una semana después de la visita de Milei a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro para las elecciones de octubre.
Durante ese acto, el Presidente manifestó su apoyo a Bolsonaro para “frenar el avance de Lula da Silva” y lo que definió como “los zurdos de mierda”. Sin mencionarlo por su nombre, también se refirió al mandatario brasileño como “Don Lula”, “el zurdo”, “ladrón” y “el presidiario”.
En ese contexto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil le prohibió a Milei visitar al expresidente Jair Bolsonaro, quien permanece con arresto domiciliario en Brasilia tras haber sido condenado por liderar una organización criminal y planear un intento de golpe de Estado.
Bullrich relativizó los insultos del Presidente
Más tarde, en una entrevista con radio Mitre, Bullrich sostuvo que la decisión del gobierno brasileño constituye una sanción por el encuentro entre Milei y Bolsonaro y minimizó el tono de las declaraciones del Presidente. “Es una exageración. Lula vino a la Argentina, visitó a Cristina y nadie le dijo nada. En agosto de 2023 recibió a Sergio Massa y le dijo que quería que sea el próximo presidente. Apoyó a (Luis) Arce, a (Gabriel) Boric, a (Gustavo) Petro”, afirmó.
“Esto de decir que nosotros no podemos hacer las cosas que otros sí... Milei apoyó a Bolsonaro como hizo tantas veces Lula, a los presidentes que tienen una ideología que no compartimos. ¿Por qué él lo hace y no quiere que otros lo hagan? ¿Y las cosas que le dijeron a Milei? No está bueno escalar en el lenguaje, es una discusión de modelos políticos", añadió.