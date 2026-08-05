Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por Javier Milei
Resumen para apurados
- Este miércoles, Diputados inicia en Buenos Aires el debate del proyecto de Milei para reformar el Banco Central y prohibir el financiamiento al Tesoro.
- La iniciativa busca limitar el BCRA a preservar el valor de la moneda, reforzando su autonomía. El oficialismo ya negocia votos con bloques dialoguistas.
- El gobierno busca emitir dictamen para votar el texto en el recinto el 19 de agosto, lo que sentaría las bases de un nuevo esquema monetario en el país.
Este miércoles comenzará el tratamiento del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) en la Cámara de Diputados, donde funcionarios del gobierno de Javier Milei expondrán ante un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda.
La reunión, prevista para las 15 en el Anexo C de la Cámara baja, dará inicio al debate legislativo de una de las principales iniciativas económicas impulsadas por la administración libertaria, que además busca acelerar las negociaciones para llevar el texto al recinto el 19 de agosto.
La iniciativa redefine el rol del Banco Central al establecer que su único objetivo será preservar el valor de la moneda, dejando atrás el esquema de múltiples funciones incorporado en reformas anteriores. En los fundamentos del proyecto, el oficialismo sostiene que "la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero" y afirma que la autoridad monetaria no debe perseguir objetivos distintos de la estabilidad monetaria, consignó el diario "Ámbito".
Entre los principales cambios, el texto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles, al tiempo que limita la distribución de utilidades a las ganancias efectivamente obtenidas por la entidad. También refuerza la autonomía institucional del Banco Central, al exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a su presidente y directores, y elimina el artículo que habilita al ministro de Economía, o a un representante de esa cartera, a participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio.
En la antesala del inicio del tratamiento en comisiones, el oficialismo reunió el martes en la Cámara de Diputados a representantes de los bloques dialoguistas con funcionarios del equipo económico. El encuentro, encabezado por el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, buscó despejar dudas sobre el proyecto y comenzar a consolidar los votos necesarios para su aprobación.
De la reunión participaron el titular del Banco Central, Santiago Bausili, junto a otros funcionarios de la entidad, quienes explicaron los principales cambios que propone la iniciativa, entre ellos el fortalecimiento de la autonomía del organismo y la prohibición del financiamiento monetario al Tesoro. También se abordó el proyecto de Inocencia Fiscal, otra de las iniciativas que el gobierno de Milei pretende impulsar durante agosto.
La Libertad Avanza (LLA) trabaja con el objetivo de emitir dictamen en los próximos días y llevar ambos proyectos al recinto el 19 de agosto. Sin embargo, en el oficialismo reconocen que la convocatoria dependerá de alcanzar un acuerdo con los bloques aliados, por lo que las negociaciones parlamentarias continuarán durante la próxima semana.
El proyecto, enviado días atrás por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) a la Cámara de Diputados tras ser anunciado por Milei en cadena nacional, forma parte del paquete de reformas económicas con el que la gestión libertaria busca consolidar un nuevo esquema monetario e institucional.
La propuesta, además, prohíbe la compra de títulos públicos en el mercado primario, restringe distintas herramientas de asistencia financiera al sector público y refuerza la independencia de la autoridad monetaria mediante mayores requisitos para remover a sus autoridades.
El proyecto también modifica diversos artículos de la Carta Orgánica para adecuar las funciones del organismo al nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo, incluyendo cambios en las operaciones de regulación monetaria, el manejo de las reservas y el régimen de gobierno del Banco Central. El oficialismo espera avanzar con el tratamiento en comisiones durante agosto con el objetivo de llevar la iniciativa al recinto antes de fin de mes.