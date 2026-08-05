Diputados inicia el debate de la reforma del Banco Central impulsada por Javier Milei

Entre los principales cambios, el texto prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias y el uso de letras intransferibles, al tiempo que limita la distribución de utilidades a las ganancias efectivamente obtenidas por la entidad. También refuerza la autonomía institucional del Banco Central, al exigir una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso para remover a su presidente y directores, y elimina el artículo que habilita al ministro de Economía, o a un representante de esa cartera, a participar con voz pero sin voto en las reuniones del Directorio.