Cómo hacer pan de masa madre en sartén: la receta sencilla y saludable

El secreto reside en los microorganismos vivos que participan en el proceso. Según un artículo publicado en Verywell Health, "la fermentación propia de la masa madre genera ácidos orgánicos que enlentecen la digestión del almidón". Este mecanismo favorece una elevación más gradual de la glucosa y de la insulina después de comer, evitando los picos bruscos que generan las harinas refinadas. Además, un análisis de 18 ensayos clínicos reveló aumentos significativamente menores de azúcar en sangre a los 60 y 120 minutos tras su ingesta, especialmente cuando se elabora con harina integral.