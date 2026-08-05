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Cómo hacer pan de masa madre en sartén: la receta sencilla y saludable

Aunque suele asociarse a un proceso largo y complejo, elaborar esta opción saludable en casa es más sencillo de lo que parece.

Cómo hacer pan de masa madre en una sartén.
Cómo hacer pan de masa madre en una sartén. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La creadora @anasinplan difundió una receta sencilla de pan de masa madre en sartén para facilitar su cocina casera y controlar la glucosa en sangre de forma saludable.
  • La técnica combina fermentación lenta con cocción a sartén tapada. Este proceso artesanal evita picos de insulina al enlentecer la digestión del almidón.
  • Esta alternativa simplifica el acceso a alimentos fermentados en el hogar, promoviendo hábitos de alimentación saludable sin requerir equipamiento profesional en la cocina.
Resumen generado con IA

Aunque el pan de masa madre suele asociarse a procesos complejos y horneados exigentes, preparar esta opción nutritiva en casa es más sencillo de lo que parece. Con una técnica práctica en sartén y una fermentación lenta que ayuda a estabilizar la glucosa en sangre, se convierte en una alternativa perfecta para disfrutar sin descuidar la salud.

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Hacer pan casero suele parecer una tarea reservada para expertos o para quienes disponen de equipamiento profesional. Sin embargo, esta receta demuestra que es posible lograr una pieza crujiente y deliciosa utilizando únicamente una sartén. Este método no solo simplifica la cocina cotidiana, sino que abre la puerta a incorporar un alimento ancestral con múltiples beneficios para el organismo.

La ciencia detrás del control de la glucosa y la digestión

Más allá de su sabor inconfundible, este pan destaca por su impacto positivo en el metabolismo. La diferencia fundamental radica en su fermentación natural, la cual altera la estructura de los nutrientes y facilita una digestión mucho más ligera en comparación con los productos de panadería industrial.

El secreto reside en los microorganismos vivos que participan en el proceso. Según un artículo publicado en Verywell Health, "la fermentación propia de la masa madre genera ácidos orgánicos que enlentecen la digestión del almidón". Este mecanismo favorece una elevación más gradual de la glucosa y de la insulina después de comer, evitando los picos bruscos que generan las harinas refinadas. Además, un análisis de 18 ensayos clínicos reveló aumentos significativamente menores de azúcar en sangre a los 60 y 120 minutos tras su ingesta, especialmente cuando se elabora con harina integral.

Receta paso a paso: cómo preparar pan de masa madre en sartén

Esta práctica propuesta fue compartida por la creadora de contenido @anasinplan, especialista en viajes y estilo de vida.

Ingredientes:

  • 75 g de masa madre activa (se obtiene mezclando partes iguales de agua y harina durante 7 días a temperatura ambiente)
  • 340 ml de agua
  • 150 g de harina de trigo integral
  • 350 g de harina de trigo blanca
  • 10 g de sal
  • Un chorrito de aceite para la sartén

1. Mezclar partes iguales de agua y harina (aproximadamente tres cucharadas de cada una) en un frasco. Tapar y dejar reposar 1,5 horas hasta que duplique su tamaño.

2. En un recipiente grande, combinar 75 g de la masa madre activa con los 340 ml de agua. Agregar los 10 g de sal, la harina integral y la harina blanca. Mezclar bien y dejar reposar por 1 hora.

3. Hacer 4 pliegues a la masa. Repetir este procedimiento 4 veces, dejando descansar la masa 30 minutos entre cada tanda.

4. Guardar la masa en la heladera durante toda la noche.

5. Al día siguiente, calentar una sartén con un chorrito de aceite. Colocar la masa y taparla bien para simular el efecto de un horno. Cocinar a fuego moderado durante 25 minutos de cada lado hasta dorar.

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