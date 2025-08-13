¿Cómo comer pan y mantenerse en forma?: estas son las variedades que recomiendan los expertos

El pan integral se elabora utilizando todas las partes del grano de trigo: el germen, el salvado y el endospermo, a diferencia del pan común que suele eliminar el germen y el salvado. Esta composición le confiere numerosos beneficios para la salud, ya que contiene polifenoles (antioxidantes), nutrientes esenciales como vitamina E, folato y magnesio, además de fibra, proteínas y grasas saludables. Consumir pan integral en lugar de pan blanco puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, mejorar la microbiota intestinal y se relaciona con un menor riesgo de cáncer.