Cuánto pan puede comer una persona con diabetes: la clave para sumarlo a la dieta sin picos de glucosa

Las claves para medir las porciones diarias

A la hora de definir cuántas piezas se pueden consumir, la respuesta varía según el control glucémico, la actividad física y el plan alimentario de cada paciente. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Diabetes citada por Infobae, "no existe un número universal de piezas recomendado para todas las personas con diabetes", ya que el tipo de elaboración marca la diferencia.