Turrón de avena saludable: la receta sencilla para cuidar los niveles de glucosa en sangre

Resumen para apurados
- El chef Juan Del Bono difundió hoy en Argentina una receta de turrón de avena saludable para regular la glucosa en sangre mediante el aporte de fibra soluble.
- La preparación adapta el clásico postre argentino usando cacao amargo, dulce de leche sin azúcar y crackers con semillas, requiriendo solo 45 minutos de frío.
- La propuesta busca masificar opciones de repostería accesibles para personas con diabetes o quienes buscan controlar su azúcar sin renunciar a los antojos dulces.
Hay una preparación que jamás falta en los recetarios argentinos, de esas que pueden salvar el postre de un festejo en pocos minutos y que no requiere demasiado conocimiento técnico de la cocina. Ese es el turrón de avena, un dulce sencillo y delicioso y que con unos ajustes también puede ser parte de una dieta saludable, que cuide los niveles de glucosa en sangre y regule los niveles de colesterol en el cuerpo.
Juan Del Bono, chef naturista y creador de contenido dedicado a la alimentación saludable en su cuenta de Instagram, compartió una receta sencilla alta en fibra y baja en niveles de azúcar, lo que permite incorporar esta receta en la dieta sin elevar los niveles de glucosa en sangre.
El secreto principal de esta alternativa radica en la avena, un ingrediente rico en fibra soluble. Según destacaron los especialistas del medio especializado Healthline, "la fibra reduce la digestión de carbohidratos y la absorción de azúcar", lo que promueve un incremento más gradual en los niveles de glucosa en sangre. Asimismo, explican que "la fibra soluble específicamente ha demostrado que promueve niveles más bajos de azúcar en la sangre", convirtiéndola en una aliada fundamental dentro de una alimentación equilibrada.
Secretos para una preparación perfecta
Entre los detalles técnicos Del Bono advirtió que la consistencia del relleno es el punto central. Para evitar que la preparación quede seca o demasiado grumosa al mezclar el cacao amargo con la avena y el dulce de leche sin azúcar, el agregado de un chorrito de leche resulta indispensable hasta lograr una textura homogénea y maleable.
Por otro lado, la elección de la base también aporta a la salud. Seleccionar galletitas de gluten con semillas (como lino) y sin sal añadida permite mantener un perfil más nutritivo. Finalmente, el tiempo de frío es vital: el freezer se encarga de integrar y afirmar las capas, aunque es recomendable no excederse en el tiempo antes de servir para poder cortar las porciones con facilidad.
Paso a paso para hacer el turrón saludable casero
Ingredientes
- 300 gramos de avena instantánea
- 200 a 250 gramos de chocolate semiamargo
- 4 cucharadas de dulce de leche sin azúcar
- 4 cucharadas de cacao amargo
- 1 taza de leche vegetal aproximadamente dependiendo de la consistencia (no debe ser muy líquida)
- Cantidad necesaria de galletitas o crackers de gluten sin sal (de preferencia con lino)
1. En una fuente o molde, colocar una capa uniforme de galletitas hasta cubrir la superficie.
2. En un recipiente aparte, agregar el dulce de leche sin azúcar, la avena, el cacao amargo y el chocolate previamente derretido.
3. Mezclar bien todos los ingredientes y sumar un chorrito de leche para aflojar la textura hasta obtener una masa húmeda y homogénea.
4. Esparcir una buena cantidad de la mezcla sobre las galletitas y repetir el proceso alternando galletitas y relleno las veces que se desee.
5. Colocar la fuente directamente en el freezer durante un periodo de entre 30 y 45 minutos como mínimo para que tome consistencia.
6. Retirar del congelador, dejar reposar un par de minutos a temperatura ambiente si está demasiado firme, cortar en porciones y disfrutar.