Turrón de avena saludable: la receta sencilla para cuidar los niveles de glucosa en sangre

Hay una preparación que jamás falta en los recetarios argentinos, de esas que pueden salvar el postre de un festejo en pocos minutos y que no requiere demasiado conocimiento técnico de la cocina. Ese es el turrón de avena, un dulce sencillo y delicioso y que con unos ajustes también puede ser parte de una dieta saludable, que cuide los niveles de glucosa en sangre y regule los niveles de colesterol en el cuerpo.