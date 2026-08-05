El budín saludable que conquista a todos: sin harina, con coco y almendras, perfecto para la dieta keto

Los productos sin harina tienen la virtud de hacernos sentir que lo que comemos es casi inocuo y probablemente no lo consideremos como un producto calórico ya que hay algo en su textura o sabor que lo hace parecerlo. Sin embargo este budín de coco y almendras ni siquiera parece tan saludable aunque lo es. Su consistencia totalmente suave y cremosa lo hace un postre delicioso sin dejar de ser sano.