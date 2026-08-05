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El budín saludable que conquista a todos: sin harina, con coco y almendras, perfecto para la dieta keto

Este postre es ideal para aquellas personas que llevan una dieta cetogénica o desean reducir las harinas en su dieta.

Budín de coco rallado y almendras, una receta sin harinas y deiciosa.
Budín de coco rallado y almendras, una receta sin harinas y deiciosa.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Se presentó una receta de budín de coco y almendras sin harina, opción ideal para dietas keto y celíacos por su bajo aporte de carbohidratos.
  • La preparación requiere procesar manteca, coco, huevos y harina de almendras antes de hornear. Surge como alternativa sin gluten para reducir carbohidratos.
  • Esta alternativa fomenta la repostería saludable y el control glucémico, facilitando opciones de repostería para personas con diabetes o intolerancia al gluten.
Resumen generado con IA

Los productos sin harina tienen la virtud de hacernos sentir que lo que comemos es casi inocuo y probablemente no lo consideremos como un producto calórico ya que hay algo en su textura o sabor que lo hace parecerlo. Sin embargo este budín de coco y almendras ni siquiera parece tan saludable aunque lo es. Su consistencia totalmente suave y cremosa lo hace un postre delicioso sin dejar de ser sano.

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Para cuando los antojos dulces no pueden desatenderse pero a la misma vez se desea cuidar la figura, existen postres como el budín de coco. Esta receta además de deliciosa aporta los beneficios como un índice bajo carbohidratos, debido a que no lleva harinas. En reemplazo utilizaremos el coco, una fruta que trae grandes beneficios para la salud.

¿Cómo prepara el budín de coco rallado sin harinas?

Entre los beneficios del coco se encuentran su aporte de potasio, un mineral que ayuda a eliminar el exceso de sodio en el organismo, previniendo la presión alta. A su vez es un alimento de bajo índice glucémico, lo que ayuda a disminuir la velocidad de absorción de carbohidratos en los alimentos, lo que ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre.

Este postre es además libre de gluten, lo que es ideal para la personas que padecen de intolerancia a esta proteína. Hacer esta receta es sumamente sencillo, solo necesitamos los siguientes ingredientes.

Ingredientes

- 200 gramos de manteca sin sal a temperatura ambiente

- 250 gramos de azúcar impalpable

- 60 gramos de coco rallado

- 1 cucharadita de esencia de vainilla

- Una pizca de sal

- 4 huevos grandes

- 180 gramos de harina de almendras

Elaboración

1. Precalentamos el horno a 180 grados y enmantecamos y enharinamos el molde donde cocinaremos nuestro postre.

2. Colocamos la manteca, el azúcar, el coco rallado, la esencia de vainilla y la sal en una procesadora. Mixeamos hasta que la mezcla esté más pálida y esponjosa, alrededor de tres minutos.

3. Añadimos los huevos, uno a la vez, mezclando en cada adición. Reducimos la velocidad y agregamos la almendra molida y mezclamos hasta que esté todo incorporado.

4. Colocamos la mezcla en el molde y lo llevamos al horno por 40 minutos o hasta que el budín esté dorado en la superficie. Sacamos el postre del horno, dejamos enfríar antes de servir y ¡listo! así de sencillo tenemos este delicioso y menos calórico postre.

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