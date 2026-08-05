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Comienza el Regional del NOA: así será el fixture del torneo que reúne a los mejores equipos del norte

El Regional del NOA 2026 comenzará este fin de semana con la participación de 10 equipos de Tucumán y Salta. El certamen tendrá nueve fechas en su fase clasificatoria y ofrecerá clásicos desde la jornada inaugural.

Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia protagonizaron la última final del Regional del NOA.
Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia protagonizaron la última final del Regional del NOA.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Este fin de semana comienza el Regional del NOA en Tucumán y Salta, torneo de rugby que reúne a 10 equipos norteños en busca del título regional.
  • El certamen consta de nueve fechas regulares hasta el 1 de noviembre. Tucumán Rugby y Natación y Gimnasia llegan tras haber disputado la final de la edición anterior.
  • El torneo consolidará al campeón regional y definirá a las escuadras clasificadas a las etapas decisivas, marcando el pulso del rugby competitivo en el norte del país.
Resumen generado con IA

La cuenta regresiva terminó. Este fin de semana comenzará una nueva edición del Regional del NOA, el certamen más importante del rugby del norte argentino y uno de los más competitivos del país. 10 equipos, ocho de Tucumán y dos de Salta, iniciarán el camino hacia el título en un torneo que volverá a reunir a varios de los mejores jugadores de la región.

La fase regular se disputará a lo largo de nueve fechas, comenzará este fin de semana y finalizará el 1 de noviembre, con un calendario que ofrecerá clásicos, cruces históricos y partidos que pueden resultar determinantes en la pelea por la clasificación a las instancias decisivas. 

El fixture completo del Regional del NOA

Fecha 1 (este fin de semana)

  • Natación y Gimnasia vs. Universitario de Salta
  • Huirapuca vs. Lince 
  • Tucumán Rugby vs. Los Tarcos 
  • Lawn Tennis vs. Universitario
  • Cardenales vs. Jockey Club de Salta 
  • Universitario de Salta vs. Jockey Club de Salta
  • Universitario vs. Cardenales 
  • Los Tarcos vs. Lawn Tennis
  • Lince vs. Tucumán Rugby
  • Natación y Gimnasia vs. Huirapuca 
  • Huirapuca vs. Universitario de Salta
  • Tucumán Rugby vs. Natación y Gimnasia
  • Lawn Tennis vs. Lince 
  • Cardenales vs. Los Tarcos 
  • Jockey Club de Salta vs. Universitario 
  • Universitario de Salta vs. Universitario 
  • Los Tarcos vs. Jockey Club de Salta
  • Lince vs. Cardenales 
  • Natación y Gimnasia vs. Lawn Tennis
  • Huirapuca vs. Tucumán Rugby 
  • Tucumán Rugby vs. Universitario de Salta
  • Lawn Tennis vs. Huirapuca
  • Cardenales vs. Natación y Gimnasia
  • Jockey Club de Salta vs. Lince 
  • Universitario vs. Los Tarcos 
  • Universitario de Salta vs. Los Tarcos 
  • Lince vs. Universitario 
  • Natación y Gimnasia vs. Jockey Club de Salta
  • Huirapuca vs. Cardenales 
  • Tucumán Rugby vs. Lawn Tennis 
  • Lawn Tennis vs. Universitario de Salta
  • Cardenales vs. Tucumán Rugby
  • Jockey Club de Salta vs. Huirapuca
  • Universitario vs. Natación y Gimnasia
  • Los Tarcos vs. Lince 
  • Universitario de Salta vs. Lince 
  • Natación y Gimnasia vs. Los Tarcos 
  • Huirapuca vs. Universitario 
  • Tucumán Rugby vs. Jockey Club de Salta
  • Lawn Tennis vs. Cardenales 
  • Cardenales vs. Universitario de Salta
  • Jockey Club de Salta vs. Lawn Tennis
  • Universitario vs. Tucumán Rugby
  • Los Tarcos vs. Huirapuca
  • Lince vs. Natación y Gimnasia 
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