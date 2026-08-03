Se inspiró en el Veco Villegas de Tucumán Rugby y creó el primer Nacional de Clubes M-17 en Salta

El Veco Villegas es mucho más que un torneo para el rugby argentino. Desde hace casi cuatro décadas representa una meta para cientos de juveniles que sueñan con medirse frente a los mejores clubes del país antes de dar el salto al plantel superior. Organizado por Tucumán Rugby desde 1987, el certamen M-19 se convirtió en un clásico del calendario nacional y fue el escenario por el que pasaron numerosos jugadores que luego llegaron a Los Pumas. Sin saberlo, esa historia también iba a cambiar el rugby salteño.