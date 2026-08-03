Se inspiró en el Veco Villegas de Tucumán Rugby y creó el primer Nacional de Clubes M-17 en Salta
Martín Baldi tomó como modelo el histórico torneo M-19 que organiza Tucumán Rugby desde 1987 y lanzará en Salta el primer Nacional de Clubes Campeones M-17. El certamen reunirá a los ocho mejores equipos del país, contará con aval de la UAR y tendrá cobertura de ESPN.
Resumen para apurados
- Martín Baldi lanzará en Salta el primer Nacional de Clubes M-17 el 21 y 23 de noviembre, inspirado en el torneo Veco Villegas para dar competencia a juveniles.
- Organizado por el Jockey Club y respaldado por la UAR, reunirá a ocho campeones provinciales con logística cubierta por la sede y transmisión de ESPN.
- Se busca consolidar el certamen como un clásico anual que prepare a los futuros Pumas dos años antes de dar el salto al plantel superior.
El Veco Villegas es mucho más que un torneo para el rugby argentino. Desde hace casi cuatro décadas representa una meta para cientos de juveniles que sueñan con medirse frente a los mejores clubes del país antes de dar el salto al plantel superior. Organizado por Tucumán Rugby desde 1987, el certamen M-19 se convirtió en un clásico del calendario nacional y fue el escenario por el que pasaron numerosos jugadores que luego llegaron a Los Pumas. Sin saberlo, esa historia también iba a cambiar el rugby salteño.
En noviembre del año pasado, Martín Baldi, integrante del Jockey Club Salta, viajó a Tucumán para medirse contra el “Verdinegro” en la categoría M-16. Coincidió con la disputa del Veco Villegas y quedó impactado por la organización, el nivel deportivo y el ambiente que se respiraba durante esos días. Volvió a Salta con una idea fija: crear un torneo similar, pero para una categoría que todavía no tenía un campeonato nacional de clubes.
Nueve meses después, aquel proyecto ya tiene fecha, formato y respaldo institucional. El 21 y 23 de noviembre, el Jockey Club Salta organizará la primera edición del Torneo Nacional de Clubes Campeones M-17, una competencia autorizada por la Unión Argentina de Rugby (UAR), avalada por la Unión de Rugby de Salta (URS).
Una idea que nació mirando el Veco Villegas
El propio Baldi reconoce que el histórico campeonato tucumano fue la fuente de inspiración. "El año pasado fui al Veco Villegas. Cuando vi los partidos me picó el bichito. Ahí dije: 'quiero hacer esto para los chicos de 17 años en Salta'. No existía un torneo de semejante magnitud para esa categoría", recordó.
No fue casual que eligiera justamente la M-17. "Es una división bisagra. Ahí están los próximos Pumas. Son chicos que están a dos años de llegar a Primera y merecen tener una competencia nacional entre clubes campeones", explicó.
El Veco Villegas nació en 1987 bajo el nombre de Torneo Nacional de Clubes Campeones Juveniles. Un año después adoptó el nombre de Carlos Alfredo "Veco" Villegas, histórico entrenador del SIC, ex coach de Los Pumas y socio honorario de Tucumán Rugby, fallecido en un accidente aéreo en 1988. Desde entonces se transformó en el campeonato juvenil de clubes más prestigioso del país y hoy suma 38 ediciones.
Ese prestigio fue el espejo en el que Baldi decidió mirarse. "Lo copié bastante al Veco. Desde el formato hasta la cantidad de equipos. Ellos hacen las cosas muy bien desde hace muchísimos años y quería trasladar esa experiencia a la categoría M-17", admitió.
Del sueño a la realidad
La primera gestión fue dentro del propio Jockey Club Salta. "Hablé con el presidente de la Subcomisión de Rugby y le pregunté si me bancaban esta patriada. Me dijeron que sí y desde ese momento empecé a trabajar", dijo.
Luego llegaron los respaldos institucionales. Primero obtuvo el aval de la Unión de Rugby de Salta. Después se comunicó con Víctor Luna, gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR, para presentar formalmente el proyecto. "Le mandé toda la documentación y enseguida me respondió que la UAR autorizaba el torneo. Ahí sentí que ya estaba todo encaminado", indicó.
Con el visto bueno nacional comenzó otra etapa: llamar personalmente a cada presidente de las principales uniones del país.
"Los fui llamando uno por uno. Les expliqué el proyecto y les pedí que difundieran la invitación entre los clubes para que los chicos tuvieran ese objetivo durante el año. Todos se entusiasmaron", señaló.
Participarán los campeones de URBA, Córdoba, Rosario, Nordeste, Litoral, Cuyo, Salta y Tucumán, mientras que si algún campeón no puede asistir, el lugar será ocupado por el subcampeón de su unión.
Una fiesta para el rugby argentino
El torneo se disputará los 21 y 23 de noviembre, con llegada de las delegaciones el día 20 y una jornada de descanso entre ambas fechas de competencia.
El formato será de ocho equipos divididos en dos zonas, con finales por cada posición. "Elegimos ocho equipos porque es el mismo formato del Veco y porque respeta los tiempos de recuperación que exige la UAR para jugadores de esta edad. Si el torneo crece, el año que viene evaluaremos ampliarlo a 12", explicó Baldi.
Pero el desafío no será solamente deportivo. El Jockey Club Salta asumirá prácticamente todos los costos de la organización. Cada institución únicamente deberá afrontar el traslado hasta la provincia y una inscripción de $80.000 por jugador, sobre una delegación de 30 rugbiers. Los tres integrantes del staff estarán exentos del pago. El resto correrá por cuenta de la organización.
"Nos hacemos cargo de los hoteles, las comidas, el transporte interno y de toda la estadía. Queremos que los chicos vivan una experiencia inolvidable. Incluso van a alojarse en hoteles de cuatro y cinco estrellas", indicó. A eso se sumará la cobertura oficial de ESPN, que difundirá el campeonato a nivel nacional.
La expectativa es reunir alrededor de 9.000 personas entre jugadores, entrenadores, familias e hinchas durante el fin de semana.
"Espero que sea una fiesta total. Ojalá venga mucha gente de Tucumán, del Nordeste y de todas las provincias cercanas. Queremos que este torneo se transforme en un clásico, como pasó con el Veco Villegas", indicó.
Quizás todavía falten años para saber si el Nacional M-17 alcanzará el prestigio del certamen que organiza Tucumán Rugby desde hace casi cuatro décadas. Lo que sí está claro es que, esta vez, una de las tradiciones más importantes del rugby argentino no solo coronó campeones: también inspiró el nacimiento de otra.