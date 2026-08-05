Thiago Sbrocco, de Universitario a Argentina XV: "Es una alegría gigante formar parte de un seleccionado nacional"

El encuentro marcará el estreno del seleccionado en 2026 y será el primer compromiso del ciclo encabezado por Álvaro Galindo, quien justamente conoce muy bien a Sbrocco por haber sido su entrenador en Tarucas. Antes del viaje a territorio estadounidense, el plantel se concentrará entre el 6 y el 9 de agosto en Casa Pumas, donde comenzará la preparación para un partido que servirá para medir a varios jugadores que buscan seguir escalando dentro de la estructura de la UAR.