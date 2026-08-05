Thiago Sbrocco, de Universitario a Argentina XV: "Es una alegría gigante formar parte de un seleccionado nacional"
El tercera línea tucumano fue convocado por primera vez a Argentina XV tras destacarse en Tarucas. En diálogo con LA GACETA contó cómo recibió la noticia, el trabajo junto a Álvaro Galindo y las expectativas de vivir una experiencia única.
Resumen para apurados
- El rugbier tucumano Thiago Sbrocco fue convocado por primera vez a Argentina XV para enfrentar a Estados Unidos el 15 de agosto en Florida, tras destacar en Tarucas.
- Sbrocco recibió la noticia en Universitario tras un sostenido crecimiento técnico bajo la conducción del DT Álvaro Galindo, quien también liderará al seleccionado nacional.
- El partido abrirá la temporada del equipo y permitirá a Sbrocco medirse en el plano internacional, buscando consolidarse en la estructura de la Unión Argentina de Rugby.
Thiago Sbrocco dio el paso que todo rugbier sueña. Después de consolidarse como una de las figuras de Tarucas durante la temporada y de sostener un crecimiento constante en Universitario, el tercera línea tucumano fue convocado por primera vez a Argentina XV, el segundo seleccionado nacional de la Unión Argentina de Rugby (UAR), que enfrentará a Estados Unidos el próximo 15 de agosto, desde las 20.30, en Fort Lauderdale, Florida.
El encuentro marcará el estreno del seleccionado en 2026 y será el primer compromiso del ciclo encabezado por Álvaro Galindo, quien justamente conoce muy bien a Sbrocco por haber sido su entrenador en Tarucas. Antes del viaje a territorio estadounidense, el plantel se concentrará entre el 6 y el 9 de agosto en Casa Pumas, donde comenzará la preparación para un partido que servirá para medir a varios jugadores que buscan seguir escalando dentro de la estructura de la UAR.
Para Sbrocco, la convocatoria representa mucho más que un reconocimiento al buen semestre que tuvo con la franquicia del NOA. Es la posibilidad de vestir por primera vez la camiseta de un seleccionado argentino y de demostrar que está preparado para competir en un nivel superior.
"Es algo que estaba buscando"
El tucumano recordó que la noticia llegó de manera inesperada mientras compartía la tarde con sus compañeros en Universitario.
"El llamado para Argentina XV fue un viernes a la tarde en el club. Justo atendí y estaba afuera con Nico Villagra, así que fue el primero que se enteró", contó.
La emoción fue inmediata. Después de años de trabajo, finalmente recibió la oportunidad que venía esperando.
"Formar parte de un seleccionado nacional es una alegría gigante. Es algo que estaba buscando, o por lo menos peleaba para eso todos los días. Siempre disfrutando, pero con la ilusión de que llegara una oportunidad así", señaló.
Hasta que sonó el teléfono, convivió con la incertidumbre que acompaña a cada convocatoria.
"La gente te pregunta si vas o no vas, pero la verdad es que uno no sabe nada hasta que llega el llamado. Siempre está un poquito ese miedo", reconoció.
Sbrocco también destacó el papel que tuvo Álvaro Galindo en su evolución como jugador. El entrenador tucumano será ahora quien lo dirija también en Argentina XV.
"Tengo a Álvaro de entrenador hace dos años en Tarucas y creo que esto es producto del esfuerzo y de las mejoras que venimos trabajando desde hace mucho tiempo, sobre todo en los detalles y en la técnica. Es una cuestión de constancia", explicó.
El tercera línea también valoró la posibilidad de compartir plantel con jugadores a los que enfrentó durante toda la temporada en el Súper Rugby Américas.
"Las expectativas son altísimas. Tengo muchas ganas de vivir los entrenamientos, el viaje y todo lo que implica esta experiencia. Compartir un plantel con jugadores contra los que competimos durante el año va a ser muy lindo. Quiero disfrutar al máximo y aprender de cada momento", aseguró.
Antes de cerrar, dejó una reflexión que resume el camino que lo llevó hasta esta oportunidad.
"Es una cuestión de perseverancia. Hay que entrenar, no bajar los brazos y tratar de mejorar entrenamiento tras entrenamiento y partido tras partido. Confío en que las cosas llegan para el que trabaja", concluyó.