Cuándo empieza el Regional del NOA 2026: fechas, equipos y cómo será el torneo de rugby
El certamen más importante del rugby del norte argentino comenzará el 9 de agosto con la participación de 10 equipos, ocho de Tucumán y dos de Salta. En las próximas semanas también se definirán las sedes de las semifinales y la final.
Resumen para apurados
- El Torneo Regional del NOA 2026 comenzará el 9 de agosto en el norte argentino, reuniendo a 10 equipos de Tucumán y Salta para disputar el título de rugby regional.
- La fase regular tendrá nueve fechas hasta noviembre. Tucumán Rugby defenderá el título logrado ante Natación y Gimnasia, en una edición sin clubes santiagueños.
- El certamen reafirma su jerarquía en el rugby argentino no profesional. Próximamente la organización anunciará las sedes para disputar las semifinales y la gran final.
La cuenta regresiva terminó. El Regional del NOA 2026 ya tiene definido su calendario y comenzará el próximo 9 de agosto, dando inicio a una nueva edición del torneo que reúne a los principales clubes del norte del país. En esta oportunidad participarán 10 equipos, con un claro predominio tucumano: ocho representantes de la provincia y dos de Salta.
Los clubes que competirán serán Tucumán Rugby, Los Tarcos, Natación y Gimnasia, Lawn Tennis, Universitario, Cardenales, Huirapuca y Lince, mientras que Salta estará representada por Universitario de Salta y Jockey Club de Salta.
La fase regular se extenderá durante nueve jornadas, distribuidas entre agosto, septiembre, octubre y los primeros días de noviembre. El cronograma contempla las siguientes fechas:
- Fecha 1: 9 de agosto.
- Fecha 2: 23 de agosto.
- Fecha 3: 30 de agosto.
- Fecha 4: 6 de septiembre.
- Fecha 5: 20 de septiembre.
- Fecha 6: 30 de septiembre.
- Fecha 7: 18 de octubre.
- Fecha 8: 25 de octubre.
- Fecha 9: 1 de noviembre.
A diferencia de otras temporadas, el campeonato volverá a reunir a los principales clubes de Tucumán y Salta en un certamen que, año tras año, se consolida como uno de los más competitivos del rugby argentino fuera del ámbito profesional. En esta ocasión ningún equipo santiagueño logró clasificar al certamen.
Mientras los equipos ultiman detalles para el inicio de la competencia, la organización trabaja en otro aspecto clave del torneo. En las próximas semanas se anunciará dónde se disputarán las instancias decisivas del campeonato, ya que todavía resta definir las sedes de las semifinales y de la gran final.
Los campeones
El año pasado la final se disputó en la cancha de Universitario, en la que Tucumán Rugby se consagró campeón frente a Natación y Gimnasia.
En la historia del Regional del NOA, Universitario de Tucumán se mantiene como el club más ganador con siete títulos (2002, 2005, 2007, 2009, 2010, 2016 y 2019), además de haber sido subcampeón en cinco oportunidades. Lo sigue Tucumán Lawn Tennis, que conquistó seis campeonatos, el más reciente en 2024. Completa el podio Huirapuca, con cinco coronas. Detrás aparecen Tucumán Rugby, vigente campeón, con cuatro títulos; Los Tarcos, con tres; Cardenales, con dos; y Natación y Gimnasia, Old Lions y Gimnasia y Tiro, con una consagración cada uno.
Con el calendario confirmado y los 10 participantes listos para salir a la cancha, el Regional del NOA volverá a poner frente a frente a varios de los mejores equipos del país, en una competencia que promete mantener el alto nivel que caracterizó a sus últimas ediciones.