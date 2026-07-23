Cuándo empieza el Regional del NOA 2026: fechas, equipos y cómo será el torneo de rugby

En la historia del Regional del NOA, Universitario de Tucumán se mantiene como el club más ganador con siete títulos (2002, 2005, 2007, 2009, 2010, 2016 y 2019), además de haber sido subcampeón en cinco oportunidades. Lo sigue Tucumán Lawn Tennis, que conquistó seis campeonatos, el más reciente en 2024. Completa el podio Huirapuca, con cinco coronas. Detrás aparecen Tucumán Rugby, vigente campeón, con cuatro títulos; Los Tarcos, con tres; Cardenales, con dos; y Natación y Gimnasia, Old Lions y Gimnasia y Tiro, con una consagración cada uno.