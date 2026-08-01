Lawn Tennis se impuso ante Paraná Rowing y habrá final tucumana en el Torneo del Interior B

Entonces apareció Thiago Soberón. A los ocho minutos del complemento, y con Lawn Tennis en inferioridad numérica por la tarjeta amarilla a Matías Ferro, el wing construyó la acción más espectacular del partido. Superó a cuatro rivales, detectó un espacio en la defensa y apoyó el try que recuperó la ventaja. Fue una jugada individual en medio de un encuentro dominado por las estructuras. También fue la confirmación de una característica del “Benjamín”: puede pasar varios minutos sin controlar el desarrollo, pero cuando se enciende necesita muy poco para lastimar.