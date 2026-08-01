Lawn Tennis se impuso ante Paraná Rowing y habrá final tucumana en el Torneo del Interior B

Resumen para apurados
- Lawn Tennis venció 29-24 a Paraná Rowing en Tucumán para clasificar a la final del Torneo del Interior B de rugby, tras resistir el agónico avance rival.
- El 'Benjamín' basó su triunfo en la fuerza de sus forwards y en una destacada jugada de Thiago Soberón, sosteniendo la ventaja hasta los segundos finales.
- El 12 de septiembre definirá el título ante Natación y Gimnasia, en lo que será la primera final de la historia entre dos equipos tucumanos en este certamen.
Paraná Rowing estuvo a centímetros de convertir La Caldera del Parque en el escenario de una hazaña. El reloj ya no dejaba margen para nada más y Lawn Tennis defendía el 29-24 con el cuerpo, el corazón y lo último que le quedaba de energía. Los forwards entrerrianos insistieron mediante el pick and go. Fueron una, dos, tres veces. Buscaron romper por el centro, empujaron y quedaron demasiado cerca. Pero enfrente apareció un muro que defendió la clasificación a la final del Torneo del Interior B.
Lawn Tennis recuperó la pelota y el desahogo fue inmediato. No había sido su actuación más brillante ni tampoco una tarde dominada de principio a fin. Había sido otra batalla resuelta en el límite. Una semana después de vencer 27-24 a Huirapuca mediante un penal sobre el cierre, volvió a sufrir hasta la última acción. Esta vez no necesitó sumar. Le alcanzó con resistir.
El triunfo por 29-24 clasificó al “Benjamín” a la final del Torneo del Interior B, donde enfrentará a Natación y Gimnasia el 12 de septiembre. Será una definición histórica: por primera vez, dos equipos tucumanos disputarán entre sí el título de esta competencia. El rugby de la provincia ya tiene asegurada la copa. Solamente resta conocer en qué vitrina quedará.
El partido comenzó cuesta arriba para el local. A los cinco minutos, el pilar Esteban Acosta sorprendió y apoyó el primer try de Rowing. Aquiles Bourdín acertó la conversión y estableció el 7-0. Lawn Tennis respondió rápido mediante Agustín Iglesias, aunque Facundo Rodríguez Prados falló la conversión.
El “Benjamín” comenzó a encontrar respuestas en el lugar donde más cómodo se sintió durante toda la tarde: sus forwards. El scrum y el maul fueron sus principales armas y también los sectores en los que consiguió marcar diferencias. A los 20', una formación móvil avanzó con potencia y Miguel Mukdise apoyó el try que permitió dar vuelta el resultado. Rodríguez Prados convirtió para el 12-7.
Rowing nunca se desprendió del partido. Bourdin descontó con un penal antes del descanso y, en el inicio del complemento, el hooker Lucas Lerena apareció después de un maul para devolverle la ventaja al conjunto paranaense. La conversión colocó el marcador 17-12 y volvió a llenar de interrogantes una semifinal que jamás ofreció tranquilidad.
Entonces apareció Thiago Soberón. A los ocho minutos del complemento, y con Lawn Tennis en inferioridad numérica por la tarjeta amarilla a Matías Ferro, el wing construyó la acción más espectacular del partido. Superó a cuatro rivales, detectó un espacio en la defensa y apoyó el try que recuperó la ventaja. Fue una jugada individual en medio de un encuentro dominado por las estructuras. También fue la confirmación de una característica del “Benjamín”: puede pasar varios minutos sin controlar el desarrollo, pero cuando se enciende necesita muy poco para lastimar.
Lawn Tennis no es un equipo que someta durante los 80 minutos. Por momentos pierde la pelota, permite que el rival crezca y queda atrapado en partidos demasiado cerrados. Sin embargo, posee una virtud que explica su presencia en la final: es efectivo cuando encuentra su momento.
El try penal conseguido a través del maul pareció encaminar definitivamente la clasificación. Poco después, Rodríguez Prados estiró la diferencia hasta el 29-17. La final parecía asegurada, pero Rowing volvió a demostrar su versatilidad y su capacidad para atacar de diferentes maneras. Andrés Agasse apoyó a los 77 minutos y dejó el marcador 29-24.
Los últimos instantes fueron una prueba de resistencia. Rowing se instaló cerca del ingoal y estuvo a centímetros de arrebatarle todo. Lawn Tennis aguantó. Como contra Huirapuca, no ganó desde la comodidad, sino desde el sufrimiento. Volvió a caminar por la cornisa y otra vez llegó de pie hasta el otro lado.
El “Benjamín” ya sabe lo que significa levantar esta copa. Lo consiguió en 2004, cuando venció a Jockey de Villa María. En 2014 y 2017, en cambio, su recorrido terminó en las semifinales. Ahora tendrá una nueva oportunidad y será ante un rival al que conoce demasiado bien.
Lawn Tennis todavía debe mejorar si pretende quedarse con el título. No siempre podrá depender de una ráfaga ni sobrevivir defendiendo sobre su propio ingoal. Pero llegó hasta aquí porque tiene forwards capaces de imponer condiciones, individualidades que pueden romper cualquier estructura y una enorme capacidad para convivir con la presión.
No domina todos los partidos. Tampoco los resuelve con facilidad. Pero cuando la historia exige resistir, Lawn Tennis parece sentirse en su ambiente. Ante Rowing volvió a sufrir hasta el último segundo. Y volvió a ganar.