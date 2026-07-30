Tucumán se prepara para recibir el Argentino M-17: sedes, fechas y el innovador plan que tendrá el torneo

Del 11 al 15 de noviembre, la provincia será el epicentro del rugby argentino. Durante cinco días no solo habrá partidos de alto nivel, sino también capacitaciones, reuniones técnicas de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la llegada de cientos de jugadores, entrenadores y familiares que convertirán al torneo en uno de los eventos deportivos más importantes del año para Tucumán.