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Tucumán se prepara para recibir el Argentino M-17: sedes, fechas y el innovador plan que tendrá el torneo

Del 11 al 15 de noviembre, Tucumán albergará el Campeonato Argentino Juvenil M-17. La Unión de Rugby de Tucumán confirmó las sedes, el formato de competencia y un proyecto de sustentabilidad que será pionero en el rugby argentino.

En la última edición, Buenos Aires se consagró bicampeón del torneo.
En la última edición, Buenos Aires se consagró bicampeón del torneo.
Por Benjamín Papaterra Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Unión de Rugby de Tucumán organizará el Campeonato Argentino Juvenil M-17 del 11 al 15 de noviembre para posicionar a la provincia con un plan sustentable pionero.
  • La URT concentrará los partidos en Los Tarcos y los entrenamientos en clubes cercanos al Parque 9 de Julio para minimizar los traslados y el impacto ambiental del torneo.
  • El evento atraerá a más de 2.000 personas, impulsando el turismo local y reavivando el vínculo de los hinchas tucumanos con la competencia juvenil más importante de la UAR.
Resumen generado con IA

El Campeonato Argentino Juvenil M-17 ya empezó a jugarse, aunque todavía falten varios meses para el primer partido. La organización avanza a paso firme y la Unión de Rugby de Tucumán (URT) ya definió buena parte de la logística de un evento que reunirá a los mejores seleccionados juveniles del país y que, además del aspecto deportivo, buscará dejar una marca por su modelo organizativo.

Del 11 al 15 de noviembre, la provincia será el epicentro del rugby argentino. Durante cinco días no solo habrá partidos de alto nivel, sino también capacitaciones, reuniones técnicas de la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la llegada de cientos de jugadores, entrenadores y familiares que convertirán al torneo en uno de los eventos deportivos más importantes del año para Tucumán.

José Rubino, director deportivo de la URT, explicó que la elección de Tucumán respondió a tres pilares: el crecimiento rugbístico de la provincia, la capacidad organizativa de la Unión y un proyecto de sustentabilidad que será inédito en el país.

"Queríamos recuperar ese protagonismo rugbístico que Tucumán viene teniendo con Tarucas, con las finales de los torneos regionales y nacionales y con los eventos que organizó en los últimos años", señaló.

Un torneo pensado para reducir el impacto ambiental

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la propuesta tucumana fue el enfoque sustentable que presentó ante la UAR. La organización decidió concentrar gran parte de la actividad en la zona del parque 9 de Julio para minimizar los traslados y reducir el impacto ambiental.

Las inspecciones realizadas durante los últimos días incluyeron a Lawn Tennis, Los Tarcos, Natación y Gimnasia, Cardenales y Lince, clubes que estarán involucrados en la organización.

La sede principal será Los Tarcos, donde se disputarán los partidos, mientras que no se descarta habilitar una subsede dependiendo de las condiciones climáticas y del cronograma definitivo. Los demás clubes funcionarán como escenarios de entrenamiento y apoyo logístico para las delegaciones.

"El hecho de tener los clubes a distancias muy cortas y también cerca de los alojamientos nos permite reducir tiempos de traslado y hacer un torneo mucho más sustentable. Hay que tener en cuenta que muchos clubes serán ocupados para que los seleccionados puedan realizar sus entrenamientos", explicó Rubino.

El dirigente remarcó que la iniciativa irá mucho más allá del reciclaje. La idea contempla campañas de concientización para jugadores y delegaciones sobre el uso responsable de recursos, la reducción de residuos y la optimización de los traslados.

Cinco días de rugby y un fuerte impacto para la provincia

Las delegaciones comenzarán a arribar a Tucumán el martes 10 de noviembre y permanecerán hasta el domingo 15. Durante esos días se disputarán las semifinales, las finales y los partidos por las distintas posiciones tanto de la Zona Campeonato como de la Zona Ascenso.

Además, el domingo se jugará la final del Select 12 entre los campeones del Norte y del Sur, lo que convertirá a la jornada de cierre en una verdadera fiesta del rugby juvenil argentino.

Según las estimaciones de la organización, participarán alrededor de 560 personas entre jugadores, entrenadores y miembros de los distintos cuerpos técnicos.

Sin embargo, el movimiento será mucho mayor. Rubino explicó que también llegarán los directores de las Academias de la UAR, entrenadores de Los Pumitas, capacitadores y familiares de los jugadores, por lo que el impacto podría superar ampliamente las 2.000 personas durante toda la semana.

"Va a ser una semana íntegra de trabajo. No solo se observarán jugadores, sino que también habrá planificación, reuniones técnicas y capacitaciones de la UAR", destacó.

La ilusión de volver a enamorar al público tucumano

Más allá del aspecto deportivo, en la URT entienden que el torneo representa una oportunidad para volver a fortalecer el vínculo entre el seleccionado provincial y los hinchas.

Rubino recordó que, tras la desaparición del tradicional Campeonato Argentino de Mayores, el M-17 se transformó en la competencia más importante que tienen las uniones provinciales y consideró que puede convertirse en un punto de encuentro para toda la comunidad rugbística.

"Queremos que la gente vuelva a enamorarse de sus equipos y de sus jugadores. Muchas veces no se dimensiona el esfuerzo que hacen estos chicos para llegar a estas instancias y verlo en vivo cambia completamente esa percepción", sostuvo.

La expectativa también pasa por replicar el clima que Tucumán mostró en los últimos años durante los partidos de Tarucas y las finales nacionales disputadas en la provincia.

Por eso, la organización ya trabaja para que el evento ofrezca mucho más que rugby. Si bien todavía resta definir detalles, la intención es montar un predio con propuestas gastronómicas, espacios recreativos y distintas actividades para que cada jornada se convierta en una experiencia completa para el público.

"Queremos que quien venga no solo disfrute de un partido de rugby, sino de una experiencia. Que sea una verdadera fiesta para toda la familia", concluyó Rubino.

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