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La bebida natural que protege el hígado: sus beneficios y cómo prepararla

Esta preparación ayuda a regular el funcionamiento del hígado encargado de depurar las toxinas de nuestro cuerpo

La infusión que ayuda a nuestro hígado mejorando su funcionamiento.
La infusión que ayuda a nuestro hígado mejorando su funcionamiento.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El té de cardo mariano surge como una opción natural para proteger y depurar el hígado, recomendándose consumir una taza diaria durante cinco días por la mañana.
  • El hígado filtra toxinas de la sangre, pero el alcohol, el peso y ciertos fármacos pueden deteriorarlo, generando fallas hepáticas graves a menudo asintomáticas.
  • Esta infusión busca ofrecer un hábito complementario para prevenir complicaciones hepáticas, optimizando el funcionamiento del órgano a través de antioxidantes.
Resumen generado con IA

Nuestro hígado es el órgano encargado de eliminar las toxinas acumuladas en nuestro cuerpo y así garantizar la limpieza y bienestar del mismo. Cuando este no puede cumplir sus funciones correctamente, su disfunción repercute ampliamente en nuestra salud. Para esos momentos es fundamental tomar acción y una manera de mejorar su rendimiento es a través de una infusión específica.

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El hígado es un órgano que cumple múltiples funciones. Una de las más importantes es su capacidad de procesar la sangre, separando sus componentes de manera que los equilibra y crea los nutrientes necesarios para que el cuerpo los utilice. A la vez se encarga de descomponer las sustancias nocivas que se excretan en la bilis o la sangre. Estos tejidos transportan los desechos al intestino y así son expulsados a través de las heces.

¿Qué sucede cuando el hígado no cumple su función?

Sin embargo, cuando el hígado no cumple sus funciones correctamente pueden producirse insuficiencias hepáticas, lo que pronto puede causar complicaciones graves. Este tipo de padecimientos pueden presentarse rápidamente en una persona saludable y poner en riesgo su vida.

Muchos consideran que el alcohol es una de las mayores causas del mal funcionamiento del hígado. Sin embargo, las complicaciones pueden tener sus orígenes en el peso corporal, ciertos medicamentos e incluso la genética e infecciones virales. Con estos factores dañinos es posible que el hígado pierda su capacidad de filtrar las sustancias dañinas en la sangre sin siquiera mostrar síntomas.

La infusión que ayuda a limpiar el hígado para mejorar su rendimiento

Con el desarrollo de las afecciones hepáticas pueden mostrarse signos entre los que se necuentran la fatiga, el dolor abdominal del lado derecho, el aumento de hematomas o picazón, que muchas veces pueden pasar desapercibidos y simplemente considerarse una dolencia casual y fortuita. Por ello es fundamental consultar a un especialista en ocasiones de molestias. También podemos tener en cuenta algunas estrategias caseras como es el caso de las infusiones.

Una infusión efectiva para limpiar el hígado es el té de cardo mariano. Esta última es una excelente planta medicinal para limpiar el hígado debido a que mejora la digestión de las grasas que consumimos en la dieta. A la vez esta infusión impide que las toxinas afecten el hígado y aporta un buen contenido de antioxidantes que favorecen su recuperación en los casos de pacientes con condiciones hepáticas. La recomendación es ingerir una taza diaria por 5 días, preferiblemente en la mañana, para obtener sus beneficios.

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