La bebida natural que protege el hígado: sus beneficios y cómo prepararla

Una infusión efectiva para limpiar el hígado es el té de cardo mariano. Esta última es una excelente planta medicinal para limpiar el hígado debido a que mejora la digestión de las grasas que consumimos en la dieta. A la vez esta infusión impide que las toxinas afecten el hígado y aporta un buen contenido de antioxidantes que favorecen su recuperación en los casos de pacientes con condiciones hepáticas. La recomendación es ingerir una taza diaria por 5 días, preferiblemente en la mañana, para obtener sus beneficios.