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¿Té, café o mate en el desayuno? La ciencia revela cuál es la mejor infusión para comenzar el día

Cuál de las tres infusiones más populares de las mañanas ofrece mayores beneficios para la salud según la ciencia y qué opción conviene elegir según cada objetivo.

Cuál es la mejor infusión para comenzar el día.
Cuál es la mejor infusión para comenzar el día. Imagen generada con IA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Estudios científicos del Conicet y entidades internacionales evaluaron los beneficios y riesgos para la salud al elegir té, café o mate durante el desayuno.
  • El té destaca en salud cardiovascular, el café brinda energía inmediata ante patologías crónicas y el mate aporta antioxidantes, aunque alerta sobre excesos.
  • La elección adecuada dependerá de los objetivos de salud individuales, recomendando un consumo moderado y adaptado a la sensibilidad de cada persona.
Resumen generado con IA

Arrancar la mañana con una infusión caliente es un ritual que no admite dudas. Mientras algunos eligen la intensidad del café, otros prefieren la suavidad del té o la compañía incondicional del mate. Sin embargo, la ciencia se propuso analizar qué hay detrás de cada taza para determinar cuál de estas opciones resulta más conveniente para cuidar el organismo desde las primeras horas del día.

Qué le pasa a tu hígado si tomás café todos los días, según la ciencia

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Un estudio realizado por la Fundación Española del Corazón y análisis difundidos por el sitio especializado We Life pusieron sobre la mesa las propiedades de estas bebidas. Aunque cada una cuenta con adeptos indiscutidos, los especialistas señalan que la elección ideal depende fundamentalmente de lo que cada persona busque lograr en su rutina matutina.

La ciencia detrás de cada taza

El té se posiciona como una de las alternativas más completas para el cuidado cardiovascular. Según detalló la entidad española, esta infusión contribuye de manera significativa a reducir el colesterol malo, relaja los vasos sanguíneos para mantener a raya la hipertensión y posee un destacado efecto antitrombótico que previene la formación de coágulos. Además, favorece la digestión y ayuda en la relajación.

Por otro lado, el café destaca por su capacidad para aportar energía de manera inmediata. El Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) indicó que su consumo protege al cuerpo frente a la diabetes, el cáncer de hígado y enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, además de disminuir el riesgo de accidentes cerebrovasculares. No obstante, los expertos recuerdan la importancia de moderar su ingesta en estómagos sensibles.

El poder antioxidante y las advertencias del mate

En el plano local, el mate suma puntos gracias al respaldo científico. Los informes del Conicet detallan que esta infusión tradicional ofrece efectos positivos sobre el peso corporal, optimiza el metabolismo de los lípidos y promueve una fuerte actividad antidiabética y antiinflamatoria.

“Se demostró un impacto relevante de las propiedades de la yerba mate en la salud, que se ha atribuido a sus compuestos bioactivos y su actividad antioxidante”, indicó el investigador argentino del CONICET, Lucas Brun. A esto se le suma que su consumo habitual se asocia con una densidad mineral ósea considerablemente mayor, especialmente en mujeres postmenopáusicas.

Desde la prestigiosa Myao Clinic indicaron que las personas que beben grandes cantidades de yerba mate durante mucho tiempo pueden tener un riesgo más alto para algunos tipos de cáncer. Esto incluye el cáncer de boca, garganta y pulmones. El mayor riesgo está relacionado con el consumo de entre 1 y 2 litros, o entre 4 y 8 tazas, de yerba mate al día. Este riesgo puede aumentar más si también se fuman cigarrillos o se bebe alcohol con frecuencia. Además, las personas embarazadas deben consultar al profesional de atención médica antes de tomar yerba mate.

La cafeína en la yerba mate puede causar efectos secundarios. Estos son algunos de ellos:

  • Malestar estomacal.
  • Problemas para dormir.
  • Sensación de estar nervioso o intranquilo.
  • Latidos cardíacos rápidos.


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