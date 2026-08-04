¿Té, café o mate en el desayuno? La ciencia revela cuál es la mejor infusión para comenzar el día

Desde la prestigiosa Myao Clinic indicaron que las personas que beben grandes cantidades de yerba mate durante mucho tiempo pueden tener un riesgo más alto para algunos tipos de cáncer. Esto incluye el cáncer de boca, garganta y pulmones. El mayor riesgo está relacionado con el consumo de entre 1 y 2 litros, o entre 4 y 8 tazas, de yerba mate al día. Este riesgo puede aumentar más si también se fuman cigarrillos o se bebe alcohol con frecuencia. Además, las personas embarazadas deben consultar al profesional de atención médica antes de tomar yerba mate.