Hay recetas que pueden resolver olvidos, falta de tiempo o de energía de formas mucho más sencillas de lo que pensamos. No hace falta hornear por hora so tener conocimientos técnicos para lograr con éxito una Carlota de limón, la receta mexicana que se extendió al resto de países por su sencillez y sabor. Distinta del lemon pie, su base, método de cocción y cobertura la hacen una receta mucho más amena cin capas de galletas y crema de leches que con una vuelta de tuerca puede convertirse en un postre más que saludable y apto para quienes buscan reducir su consumo de azúcar y cuidar sus niveles de glucosa.