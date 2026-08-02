Té de cúrcuma, limón y pimienta: cómo prepararlo y cuáles son sus verdaderos efectos en el organismo

Al finalizar el fin de semana, es importante tener en cuenta una bebida casera cobró gran relevancia en redes sociales tras ser promocionada como una solución rápida para desintoxicar el hígado en una sola noche y potenciar la salud general en pocos días. La preparación consiste en un vaso de agua caliente combinado con media cucharadita de cúrcuma, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de miel y el jugo de medio limón.