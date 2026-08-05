Hace 39 años, Juan Pablo II llegaba a Tucumán: ¿cómo fue aquella histórica visita?

“El Sucesor de Pedro ha venido a la tierra tucumana para alabar con vosotros la misericordia de Dios Padre, que ha querido llamarnos hijos de Dios, y que lo seamos. Lo hacemos aquí, en esta ciudad de San Miguel de Tucumán, a la que llamáis Cuna de la Independencia, por haber iniciado aquí vuestro camino en la historia como nación independiente. Desde entonces, los habitantes del norte argentino os sentís especialmente vinculados a este lugar; y habéis cultivado un marcado amor a vuestra patria, sintiendo además la responsabilidad de custodiar la libertad y la tradición cultural de la Argentina”, fueron sus primeras palabras.