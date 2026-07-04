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El papa León XIV visitó Lampedusa y volvió a reclamar rutas migratorias seguras

El pontífice rindió homenaje a las víctimas de los naufragios, celebró una misa al aire libre y renovó su llamado a impulsar vías de inmigración legales y seguras.

El Papa León XIV saluda a fieles en Lampedusa, este sánbado. Foto: EFE
El Papa León XIV saluda a fieles en Lampedusa, este sánbado. Foto: EFE
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El papa León XIV visitó Lampedusa el 4 de julio para reclamar rutas migratorias seguras y homenajear a las víctimas de los naufragios en el Mediterráneo.
  • El viaje coincide con el endurecimiento de las leyes migratorias de la Unión Europea y datos de la OIM que registran más de 1.300 muertes en la región durante 2025.
  • La visita del primer pontífice estadounidense busca presionar por políticas de protección global y humanitarias frente a las medidas de disuasión fronteriza.
Resumen generado con IA

El papa León XIV llegó a Lampedusa el 4 de julio, día en que Estados Unidos conmemoró 250 años de independencia, y puso el foco en la tragedia migratoria del Mediterráneo. Como primer pontífice estadounidense, eligió rendir homenaje en el cementerio local y ante la “Puerta de Europa”, símbolo de los naufragios.

Arribó alrededor de las 9 de la mañana y, tras colocar una ofrenda floral en las tumbas de quienes nunca fueron identificados, permaneció en silencio frente al mar. Luego se dirigió al muelle donde suelen llegar los rescatados, bendijo una placa en recuerdo del papa Francisco y celebró una misa al aire libre.

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La llegada del pontífice siguió a la aprobación en la Unión Europea de normas que amplían centros de detención y retenciones fuera del territorio comunitario. Observadores consideran que su presencia remarca la urgencia de políticas menos punitivas y la necesidad de promover una migración segura frente al endurecimiento en Europa y Estados Unidos.

El mensaje del papa León XIV sobre la migración

Desde el inicio de su pontificado, León XIV puso la migración como eje central de su prédica y volvió a pedir que los gobiernos creen mecanismos que permitan una migración ordenada. Entre sus reclamos destacó la necesidad de promover “vías de inmigración seguras y legales” como alternativa a las travesías peligrosas que provocan miles de muertes.

El portavoz del ACNUR, Filippo Ungaro, subrayó el simbolismo de la visita: “la presencia del papa León XIV envía un mensaje claro en una época en la que el debate político mundial sobre la migración se centra más en las fronteras y la disuasión que en la protección y la responsabilidad compartida”.

La visita a Lampedusa y el reclamo por rutas migratorias seguras

Monseñor Antonino Raspanti calificó la visita como “reviste una importancia histórica, geopolítica y social considerable, además de su dimensión religiosa” y destacó que, como Francisco, León XIV pone en el centro el amor al prójimo. Según la OIM, la ruta sigue siendo la más mortífera; en 2025 murieron o desaparecieron 1.330 personas.

En datos oficiales, ACNUR reportó que más de 14.000 migrantes arribaron a Italia en el primer semestre, en su mayoría desde Libia, y que cerca del 60% ingresó por Lampedusa. Organizaciones humanitarias reclamaron mayor coordinación en búsqueda y rescate y volvieron a exigir políticas que promuevan una migración segura. El pontífice regresó luego al Vaticano.

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