El papa León XVI visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

Resumen para apurados
- El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre para encabezar actos religiosos en Buenos Aires, Luján y Córdoba, tras aceptar la invitación del Gobierno.
- La visita ocurre tras 39 años sin un pontífice en el país. El Gobierno nacional creó un comité interministerial para coordinar la logística, seguridad y actos multitudinarios.
- El evento genera gran expectativa en la feligresía tras la ausencia de visitas de Francisco, y movilizará a miles de peregrinos con un fuerte impacto federal y social.
Tras casi cuatro décadas de espera, el papa León XIV encabezará una travesía pastoral e institucional de trascendencia histórica. Entre el 8 y el 11 de noviembre próximo, el máxima líder de la Iglesia católica arribará a la Argentina como parte de su primer viaje oficial por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. El anuncio formal puso fin a meses de prolongadas gestiones diplomáticas entre el Vaticano, la Casa Rosada y las autoridades eclesiásticas locales.
La ratificación definitiva de la gira llegó mediante un comunicado distribuido por la representación diplomática de la Santa Sede en el país, el cual detalló el recorrido integral previsto para la región: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.
Un hito tras 39 años de espera: el papa vuelve a la Argentina
La llegada del papa León XIV a la Argentina representa un momento histórico de profundo impacto social y religioso. Habrán pasado 39 años desde el antecedente más inmediato, registrado en abril de 1987, cuando Juan Pablo II desarrolló su segunda visita pastoral al territorio argentino, que incluyó a Tucumán en su agenda. La relevancia del acontecimiento adquiere un matiz particular si se considera que, durante el pontificado de Francisco, el primer obispo de Roma de origen argentino y latinoamericano, no se concretó un retorno a su patria, por lo que el viaje de León XIV concentrará las expectativas de millones de fieles en toda la región de sudamérica.
Frente a la magnitud del evento, las estructuras del Estado nacional han comenzado a activar los mecanismos de organización y seguridad. Por directiva expresa del presidente Javier Milei, en los próximos días se formalizará la creación de un comité interministerial de trabajo, responsable de articular los aspectos operativos, protocolares y de infraestructura de la estadía.
Este cuerpo de coordinación estará integrado por la Secretaría General de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete, la Cancillería, el Ministerio de Capital Humano y el Ministerio de Seguridad, en conjunto con comisiones técnicas abocadas a la salud, el transporte y el ceremonial de Estado. A la vez, el esquema contempla un enlace directo con las administraciones locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, jurisdicciones donde se desarrollarán las actividades centrales de la agenda pastoral.
¿Cómo será el itinerario del papa León XIV en Argentina?
Aunque el programa pormenorizado se divulgará en las próximas semanas una vez ultimados los detalles con las delegaciones del Vaticano, las autoridades proyectan una combinación de actos institucionales y celebraciones religiosas masivas. En la capital nacional, las estimaciones preliminares contemplan una misa multitudinaria sobre la Avenida 9 de Julio.
Posteriormente, la comitiva se trasladará a la ciudad de Luján, sede de la Basílica Nacional y corazón del culto mariano en el país. La presencia del pontífice en el santuario constituye uno de los momentos más esperados por la comunidad católica local. Por su parte, la inclusión de Córdoba dentro del periplo responde a una perspectiva geopolítica y federal. Al situarse en el centro geográfico del mapa nacional, la provincia mediterránea facilitará la convergencia de caravanas de peregrinos procedentes del norte y centro del país, evitando desplazamientos masivos hacia la capital.