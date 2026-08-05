El papa León XVI visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

La ratificación definitiva de la gira llegó mediante un comunicado distribuido por la representación diplomática de la Santa Sede en el país, el cual detalló el recorrido integral previsto para la región: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.