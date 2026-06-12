El papa León XIV denuncia la “indiferencia” contra los migrantes

ARGUINEGUÍN, España.- El papa León XIV denunció la “indiferencia” hacia los inmigrantes, que son explotados o fallecen en el mar intentando llegar a Europa, en un emotivo acto de homenaje en el puerto de Arguineguín en Canarias. En la última y políticamente significativa etapa de su visita a España, el sumo pontífice lanzó un ramo de flores al mar para recordar a los miles de muertos en la peligrosa ruta Atlántica hasta Canarias, archipiélago español ubicado frente a las costas del noroeste de África. “Hoy existen monstruos que acechan estos mares: mafias que trafican con la desesperación, tratantes que esclavizan mujeres y niños y la indiferencia de muchos que permiten que los pobres sean tragados por la explotación o por el olvido”, dijo el Papa, de 70 años, en su discurso.