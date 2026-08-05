114 años de historia: homenajes a quienes hacen posible cada día LA GACETA

Asimismo, hubo distinciones a quienes se destacaron en sus trabajos. El reconocimiento a la curiosidad fue para Florencia Remonda, del área de Comercial. Por integridad, se distinguió a Nicolás Iriarte, editor de Información General y Espectáculos. El reconocimiento al respeto fue para Agustina Garrocho, de LG Play. Por su excelencia, hubo dos premios: por un lado, a Carolina Corbalán, de Comercial y por otro, a todo el equipo que durante 45 días realizó un trabajo multiplataforma para cubrir cada detalle del evento deportivo más importante del mundo.