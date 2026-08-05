SociedadActualidad

114 años de historia: homenajes a quienes hacen posible cada día LA GACETA

El aniversario incluyó reconocimientos a empleados por trayectoria, valores y uno especial por la cobertura del Mundial 2026.

RECONOCIMIENTO. Marcelo Aguaysol, editor de Economía y Finanzas agradeciendo el premio por los 30 años de trayectoria.
RECONOCIMIENTO. Marcelo Aguaysol, editor de Economía y Finanzas agradeciendo el premio por los 30 años de trayectoria.
Hace 2 Hs

El festejo por un nuevo aniversario de LA GACETA incluyó también homenajes al capital humano de la empresa, con distinciones a empleados que llevan décadas de servicio.

Por haber cumplido 25 años, se distinguió a Pablo Soler, responsable técnico de los sistemas editoriales, a Miguel Alberto Nieto, miembro de Diseño y Fotografía y a Luis Rafael Gordillo, distribuidor en el área de circulación. En tanto, Marcelo Aguaysol recibió un reconocimiento por sus 30 años formando parte del equipo del diario. También José Blanco, Gerente de Tecnología, quien cumplió 40 años en la empresa.

Daniel Dessein: “El periodismo ayuda a ordenar ideas en medio de la confusión que reina”

Daniel Dessein: “El periodismo ayuda a ordenar ideas en medio de la confusión que reina”
EMOCIÓN. Luis Rafael Gordillo, de Distribución, recibe el abrazo de Enrique Frías Silva, tras ser reconocido por los 25 años de trayectoria. EMOCIÓN. Luis Rafael Gordillo, de Distribución, recibe el abrazo de Enrique Frías Silva, tras ser reconocido por los 25 años de trayectoria.

Asimismo, hubo distinciones a quienes se destacaron en sus trabajos. El reconocimiento a la curiosidad fue para Florencia Remonda, del área de Comercial. Por integridad, se distinguió a Nicolás Iriarte, editor de Información General y Espectáculos. El reconocimiento al respeto fue para Agustina Garrocho, de LG Play. Por su excelencia, hubo dos premios: por un lado, a Carolina Corbalán, de Comercial y por otro, a todo el equipo que durante 45 días realizó un trabajo multiplataforma para cubrir cada detalle del evento deportivo más importante del mundo.

Daniel Dessein: “El periodismo puede actuar como un contrapeso en un mundo donde reina la confusión”

Daniel Dessein: “El periodismo puede actuar como un contrapeso en un mundo donde reina la confusión”

Este equipo desplegó una estrategia integral combinando web, video y redes sociales, con corresponsales propios enviados a Estados Unidos: Bruno Farano y Matías Auad. El grupo de trabajo se completó con Alejandra Casas Cau, Gonzalo Cabrera Terrazas, Gustavo Rodríguez, Fernando Pratesi, Nazarena Ortiz, Diego Caminos, Gonzalo Vera, Carlos Oardi, Carlos Chirino, Benjamin Papaterra, Juan Manuel Rovira, Matías Quintana, Micaela Pinna Otero, Victoria Reinoso y Guillermo Monti.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

Lo más popular
Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie
1

Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie

LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios
2

LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
3

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

La tormenta perfecta de los delitos económicos
4

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912
5

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Ranking notas premium
Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación
1

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales
2

Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales

El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf
3

El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
4

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”
5

Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”

Más Noticias
“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Daniela Seggiaro, jurado del Festival de Cine de Tucumán: Si algo está vivo, salta a la vista

Daniela Seggiaro, jurado del Festival de Cine de Tucumán: "Si algo está vivo, salta a la vista"

Gabriela Dueñas: Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI

Gabriela Dueñas: "Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI"

Milei calificó a Villarruel de opositora e intrascendente y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

Milei calificó a Villarruel de "opositora e intrascendente" y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

Santiago Loza:“Entre lo aparentemente menor, aparece lo extraordinario”

Santiago Loza:“Entre lo aparentemente menor, aparece lo extraordinario”

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Comentarios