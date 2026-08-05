114 años de historia: homenajes a quienes hacen posible cada día LA GACETA

El festejo por un nuevo aniversario de LA GACETA incluyó también homenajes al capital humano de la empresa, con distinciones a empleados que llevan décadas de servicio.
Por haber cumplido 25 años, se distinguió a Pablo Soler, responsable técnico de los sistemas editoriales, a Miguel Alberto Nieto, miembro de Diseño y Fotografía y a Luis Rafael Gordillo, distribuidor en el área de circulación. En tanto, Marcelo Aguaysol recibió un reconocimiento por sus 30 años formando parte del equipo del diario. También José Blanco, Gerente de Tecnología, quien cumplió 40 años en la empresa.
Asimismo, hubo distinciones a quienes se destacaron en sus trabajos. El reconocimiento a la curiosidad fue para Florencia Remonda, del área de Comercial. Por integridad, se distinguió a Nicolás Iriarte, editor de Información General y Espectáculos. El reconocimiento al respeto fue para Agustina Garrocho, de LG Play. Por su excelencia, hubo dos premios: por un lado, a Carolina Corbalán, de Comercial y por otro, a todo el equipo que durante 45 días realizó un trabajo multiplataforma para cubrir cada detalle del evento deportivo más importante del mundo.
Este equipo desplegó una estrategia integral combinando web, video y redes sociales, con corresponsales propios enviados a Estados Unidos: Bruno Farano y Matías Auad. El grupo de trabajo se completó con Alejandra Casas Cau, Gonzalo Cabrera Terrazas, Gustavo Rodríguez, Fernando Pratesi, Nazarena Ortiz, Diego Caminos, Gonzalo Vera, Carlos Oardi, Carlos Chirino, Benjamin Papaterra, Juan Manuel Rovira, Matías Quintana, Micaela Pinna Otero, Victoria Reinoso y Guillermo Monti.