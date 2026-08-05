Seguridad

Violencia de género: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

Abogados penalistas dieron a conocer su opinión sobre los casos de hombres que sufren ataques de mujeres.

VÍCTIMA. Matías Julián Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia, Chaco
VÍCTIMA. Matías Julián Guardia, el joven de 29 años asesinado de una puñalada en Resistencia, Chaco
Hace 2 Hs

“En nuestro estudio se presentan muchos hombres interesados en hacer denuncias por violencia de género. Lo primero que nos plantean es que tienen vergüenza en hacer una presentación”, explicó el abogado penalista Javier Lobo Aragón (h), en medio de una conmición nacional luego de que una joven asesinara a su novio en Chaco.

“Puede existir una presión social. Muchos hombres sienten vergüenza, temor al ridículo o creen que no serán tomados en serio si denuncian haber sido víctimas por parte de su pareja”, destacó el penalista. “En la actualidad persisten los estereotipos culturales, según los cuales el hombre debe ser fuerte o resolver solo sus problemas”, añadió.

Su colega, el abogado Aníbal Paz planteó otra mirada sobre este asunto. “Es poco común que los hombres denuncien violencia de parte de una mujer. Lo que se debe aclarar es que cuando se denuncia actos de violencia entre una misma pareja, a mi criterio es un delito de violencia”, sostuvo. “El término fue adoptado como un agravante a la figura penal ya legislada en la que una mujer tiene prioridad a ser escuchada”, añadió en una entrevista con LA GACETA.

La joven acusada de matar a su novio en Chaco fue imputada por homicidio agravado por el vínculo

La joven acusada de matar a su novio en Chaco fue imputada por homicidio agravado por el vínculo

“Cuando digo que es poco común la denuncia del hombre a la mujer, se debe a que también hay un estereotipo social en que el hombre nunca sufre violencia por su condición”, sostuvo el profesional.

El también penalista José María Molina también opinó sobre este tema. “Combatir la violencia de género exige proteger prioritariamente a quienes históricamente han sufrido una situación de mayor vulnerabilidad, pero también requiere reconocer que ninguna persona pierde el derecho a la protección del Estado por el solo hecho de ser hombre”, opinó.

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

El profesional explicó que la Ley 26.485 está diseñada principalmente para proteger a las mujeres frente a una violencia basada en desigualdades de género. “Esto no impide que los hombres reciban tutela judicial frente a hechos de violencia. En determinados contextos también puedan invocarse normas antidiscriminatorias o de protección integral, según las circunstancias del caso”, analizó.

“La Justicia no debe preguntar primero quién denuncia, sino qué ocurrió. Cuando el sistema escucha a todas las víctimas, sin prejuicios y con apego a la prueba, fortalece la igualdad y la credibilidad de las instituciones”, finalizó Molina.

Temas Violencia de género
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La hermana del joven asesinado en Chaco denunció que la acusada ya tenía dos denuncias por violencia: Mi hermano quiso dejarla muchas veces

La hermana del joven asesinado en Chaco denunció que la acusada ya tenía dos denuncias por violencia: "Mi hermano quiso dejarla muchas veces"

Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

Lo más popular
Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie
1

Tucumán recibirá la metodología del club más ganador de Francia: cómo será el campus de Stade Toulousain Académie

LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios
2

LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
3

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

La tormenta perfecta de los delitos económicos
4

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912
5

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Ranking notas premium
Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación
1

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales
2

Capital: el plan para mejorar el transporte permitiría reducir costos por $1.500 millones mensuales

El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf
3

El salteño que busca atraer turistas a El Salvador a través del golf

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
4

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”
5

Cabrera y Abdala: “La UNT necesita que la Justicia defina de una vez”

Más Noticias
“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Daniela Seggiaro, jurado del Festival de Cine de Tucumán: Si algo está vivo, salta a la vista

Daniela Seggiaro, jurado del Festival de Cine de Tucumán: "Si algo está vivo, salta a la vista"

Gabriela Dueñas: Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI

Gabriela Dueñas: "Los docentes están formados con manuales de hace 30 años para enseñar a niños del siglo XXI"

Milei calificó a Villarruel de opositora e intrascendente y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

Milei calificó a Villarruel de "opositora e intrascendente" y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

Santiago Loza:“Entre lo aparentemente menor, aparece lo extraordinario”

Santiago Loza:“Entre lo aparentemente menor, aparece lo extraordinario”

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Recuerdos fotográficos: así fue la primera portada de LA GACETA en 1912

Comentarios