Violencia de género: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

“En nuestro estudio se presentan muchos hombres interesados en hacer denuncias por violencia de género. Lo primero que nos plantean es que tienen vergüenza en hacer una presentación”, explicó el abogado penalista Javier Lobo Aragón (h), en medio de una conmición nacional luego de que una joven asesinara a su novio en Chaco.
“Puede existir una presión social. Muchos hombres sienten vergüenza, temor al ridículo o creen que no serán tomados en serio si denuncian haber sido víctimas por parte de su pareja”, destacó el penalista. “En la actualidad persisten los estereotipos culturales, según los cuales el hombre debe ser fuerte o resolver solo sus problemas”, añadió.
Su colega, el abogado Aníbal Paz planteó otra mirada sobre este asunto. “Es poco común que los hombres denuncien violencia de parte de una mujer. Lo que se debe aclarar es que cuando se denuncia actos de violencia entre una misma pareja, a mi criterio es un delito de violencia”, sostuvo. “El término fue adoptado como un agravante a la figura penal ya legislada en la que una mujer tiene prioridad a ser escuchada”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
“Cuando digo que es poco común la denuncia del hombre a la mujer, se debe a que también hay un estereotipo social en que el hombre nunca sufre violencia por su condición”, sostuvo el profesional.
El también penalista José María Molina también opinó sobre este tema. “Combatir la violencia de género exige proteger prioritariamente a quienes históricamente han sufrido una situación de mayor vulnerabilidad, pero también requiere reconocer que ninguna persona pierde el derecho a la protección del Estado por el solo hecho de ser hombre”, opinó.
El profesional explicó que la Ley 26.485 está diseñada principalmente para proteger a las mujeres frente a una violencia basada en desigualdades de género. “Esto no impide que los hombres reciban tutela judicial frente a hechos de violencia. En determinados contextos también puedan invocarse normas antidiscriminatorias o de protección integral, según las circunstancias del caso”, analizó.
“La Justicia no debe preguntar primero quién denuncia, sino qué ocurrió. Cuando el sistema escucha a todas las víctimas, sin prejuicios y con apego a la prueba, fortalece la igualdad y la credibilidad de las instituciones”, finalizó Molina.