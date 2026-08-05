El teatro regional reivindica su “orgullo provinciano”

El extenso letargo en el que está inmerso el Instituto Nacional de Teatro (INT), con una merma notoria del apoyo institucional a la actividad independiente en todo el territorio argentino desde el comienzo de la actual gestión, podría comenzar a terminar. Por lo menos, es lo que se desprende de la convocatoria a selección de seis jurados de selección de proyectos, en concurso público (tal como venía desarrollándose), de los cuales uno corresponderá a la región NOA.
Si bien nunca se suspendieron las líneas de subsidio y apoyo a la producción de obras y a las salas, los llamados fueron ralentizados y los montos asignados están desactualizados atento a los costos. No fueron llamados los concursos para los representantes del Quehacer Teatral Nacional que deben integrar el Consejo de Dirección, que está funcionando con sólo siete de los 12 miembros que deben conformarlo; ni para elegir a los representantes provinciales (incluso al de Tucumán, donde Roberto Toledo está con designación prorrogada) están paralizados desde diciembre de 2023; serían los próximos en salir, pero sin precisiones.
El llamado se formalizó el lunes, con la firma del director ejecutivo del INT, Federico Brunetti, y la inscripción estará abierta entre el próximo lunes y el 7 de septiembre en forma virtual en https://apps.inteatro.gob.ar:8081/IntDig/. Serán evaluados por un tribunal integrado por María Inés Falconi, Gisela Yvonne Ogas Puga y Martín Eliseo Mendivil, con Omar Javier Álvarez y Carlos Fernando Leyes como suplentes, según el decreto correspondiente. En la página oficial del organismo, increíblemente, ayer estaban publicados mal dos apellidos: figuraban Otras Puga y Mrndivil.
El anuncio se enmarca en un distanciamiento sensible entre el INT y la comunidad teatral del interior, que fue registrado en el reciente encuentro Interescenas que se desarrolló en Tucumán, con la presencia de elencos y referentes locales, de Catamarca, Jujuy y Salta.
En ese contexto, se analizaron las recientes declaraciones de Brunetti y el desfinanciamiento de esa repartición (el año pasado subejecutó su presupuesto en unos $7.000 millones). Para el ejercicio en curso, se presupuestaron $800 millones para todo el año.
El funcionario nacional reconoció la demora en regularizar cargos, entre otras carencias, pero dejó su propio enfoque de la situación en una entrevista con Mariana Mactas en TN. “Tenemos un montón de creencias, una romantización de lo que nos cuesta, de la carencia y la precarización. El famoso amor al arte que no merecemos, sobre todo si es limitante. Merecemos generar dinero. No está mal que sea un buen negocio. No está mal poder vivir de esto. Además del prestigio, que ya ganamos, salgamos a ganar dinero”, instó Brunetti.
Evaluación
Los grupos reunidos en Tucumán asumieron su propia mirada sobre la situación, de forma crítica y como expresión concreta de las dificultades de consensos oficiales. Por ello, se debatieron “estrategias conjuntas para dialogar y traccionar con el medio y las instituciones sin perder la autonomía, y diseñar acciones específicas para responder a la inquietud de cómo contagiar e involucrar a las generaciones de teatristas más jóvenes en esas acciones”. Para ello, se planteó la necesidad de una nueva próxima reunión para profundizar los debates y “perseguir la imagen colectiva final: construir un panorama escénico abundante, comprometido, múltiple y solidario en el territorio”.
“El objetivo inicial era generar un espacio de intercambio escénico regional centrado en el eje Memoria y Teatro, contrastando las metodologías de trabajo de distintas provincias y evaluando el estado de la producción en el NOA. El encuentro superó la mera muestra artística para transformarse en un momento de convivencia, desmontaje crítico y resistencia colectiva frente a la coyuntura cultural actual con la presencia de siete elencos de cuatro provincias en dos salas y tres días de diálogo continuo, con el agregado de dos talleres formativos”, se planteó en un documento colectivo difundido por la anfitriona de la actividad, Verónica Pérez Luna.
Las conclusiones se expresaron en distintos ejes. En “Teatro y democracia”, se interpeló la “falsa democracia” y se visibilizaron las micro-manifestaciones de fascismo arraigadas en las prácticas teatrales tradicionales; mientras que en “Identidad territorial”, emergieron nociones ligadas al “orgullo provinciano y norteño” y se reivindicaron los modos de producción propios frente al centralismo. “Desarticulación cultural” se centró en la crisis profunda en las formas de producción que atraviesan el NOA y el país, “caracterizada por el desamparo institucional y el riesgo que atraviesan las poéticas territoriales y el teatro de grupo”. Y “Afectividad y política” operó como una acción política basada en “la empatía, el abrazo y la necesidad vital de ocupar la casa para romper la rutina productivista, defender el derecho a la cultura y al teatro, a crear y a producir arte”, señalaron en conjunto.