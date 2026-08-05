El teatro regional reivindica su “orgullo provinciano”

Las conclusiones se expresaron en distintos ejes. En “Teatro y democracia”, se interpeló la “falsa democracia” y se visibilizaron las micro-manifestaciones de fascismo arraigadas en las prácticas teatrales tradicionales; mientras que en “Identidad territorial”, emergieron nociones ligadas al “orgullo provinciano y norteño” y se reivindicaron los modos de producción propios frente al centralismo. “Desarticulación cultural” se centró en la crisis profunda en las formas de producción que atraviesan el NOA y el país, “caracterizada por el desamparo institucional y el riesgo que atraviesan las poéticas territoriales y el teatro de grupo”. Y “Afectividad y política” operó como una acción política basada en “la empatía, el abrazo y la necesidad vital de ocupar la casa para romper la rutina productivista, defender el derecho a la cultura y al teatro, a crear y a producir arte”, señalaron en conjunto.