Ciclogénesis en Argentina: cuándo llegan las lluvias más intensas a Buenos Aires y qué provincias serán afectadas

El viernes cesarán las condiciones de precipitaciones, pero la temperatura descenderá y el día se posicionará como el más frío de toda la semana para la Ciudad de Buenos Aires. El termómetro tendrá marcas que irán de los 6 °C en horas de la madrugada a los 14 °C por la siesta. Habrá vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora con dirección predominante sudoeste y oeste.