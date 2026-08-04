Ciclogénesis en Argentina: cuándo llegan las lluvias más intensas a Buenos Aires y qué provincias serán afectadas

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico emitió una alerta por una ciclogénesis que provocará intensas lluvias el jueves en el AMBA y tormentas fuertes en el Litoral argentino.
- El fenómeno avanza desde el norte con tormentas eléctricas en Formosa, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, generando ráfagas de viento y abundante caída de agua.
- Las lluvias cesarán el viernes en la región central, dando paso al día más frío de la semana en Buenos Aires con temperaturas mínimas de hasta 6 °C.
Buenos Aires se encuentra bajo alerta por una serie de fenómenos atmosféricos que condicionarán el tiempo generando el popularmente llamado mal clima. Con temperaturas mínimas que rondarán los 10 °C, neblinas y un pronóstico con probabilidad de precipitaciones, toda el Área Metropolitana de Buenos Aires quedó en alerta por una ciclogénesis en el este del país.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, el jueves será el día con mayor actividad de precipitaciones, con una probabilidad pronosticada de entre el 10 y 40% por la madrugada y la mañana y de 40 al 70% por la tarde y la noche. La temperatura mínima será de 13 °C y la máxima de 16 °C.
El viernes cesarán las condiciones de precipitaciones, pero la temperatura descenderá y el día se posicionará como el más frío de toda la semana para la Ciudad de Buenos Aires. El termómetro tendrá marcas que irán de los 6 °C en horas de la madrugada a los 14 °C por la siesta. Habrá vientos leves de hasta 22 kilómetros por hora con dirección predominante sudoeste y oeste.
La ciclogénesis parte desde el Litoral
La región NEA atraviesa condiciones climáticas severas. La mayor parte de la región del litoral se encuentra bajo precipitaciones cuya intensidad varía entre tormentas eléctricas y lluvias aisladas. Las zonas más afectadas fueron del centro de Formosa. El SMN emitió advertencias por tormentas fuertes con lluvias intensas y ráfagas para las horas previas al mediodía.
Pese a las tormentas de martes y miércoles, Corrientes conservará temperaturas elevadas por encima de los 25 °C para las máximas. Entre Ríos tendrá lluvias aisladas y lloviznas el martes, pero se intensificarán el miércoles y adoptarán la forma de tormentas fuertes con actividad eléctrica hasta el jueves.
En Chaco la actividad de lluvias será leve este martes con chaparrones aislados. Pero el miércoles incrementará la intensidad a tormentas fuertes y aisladas con probabilidad de precipitación entre el 40 y 70%. En Formosa, habrá tormentas tanto el martes como el miércoles durant etodo el día. La temperatura máxima llegará a 28 °C.
Medidas de seguridad ante una ciclogénesis
1- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrojados por el viento.
2- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
3- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes
4- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos.
5- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
6- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
7- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.
8- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
9- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.