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¿A qué hora empezará a llover en Tucumán y cuándo llegará el descenso de la temperatura?

El pronóstico indica que las lluvias volverán a Tucumán este lunes y marcarán el comienzo de un cambio de tiempo que dejará atrás las jornadas más cálidas del invierno.

¿A qué hora empezará a llover en Tucumán y cuándo llegará el descenso de la temperatura?
Foto: Analía Jaramillo - LA GACETA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN anunció el regreso de lluvias este lunes por la noche en Tucumán, iniciando un cambio del tiempo tras semanas de temperaturas inusualmente altas.
  • Las lloviznas aisladas continuarán durante el martes. Las máximas seguirán altas hasta el jueves cerca de los 25 °C, antes de que comience el marcado descenso.
  • Hacia el fin de semana el frío se consolidará, alcanzando el domingo mínimas de 6 °C y máximas de 14 °C, devolviendo las condiciones habituales del invierno tucumano.
Resumen generado con IA

Tucumán está viviendo días de calor, fuera de lo común para la época. Aunque los inviernos no son demasiado crudos en la provincia, suelen registrarse, en promedio, unos grados por debajo de los que se observaron en los últimos meses. El Servicio Meteorológico Nacional había anticipado que las temperaturas estarían por sobre el promedio y eso quedó manifiesto en las últimas semanas.

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Pero no todo será calor y días soleados en las próximas horas, empezando por el pronóstico que dio el SMN, que anunció el inicio de las lluvias para este lunes. Además, compartió el pronóstico extendido y, aunque las tardes calurosas seguirán presentes, habrá un considerable descenso de la temperatura el fin de semana.

Vuelve la lluvia a Tucumán

El SMN anunció que la lluvia reaparecerá este lunes en San Miguel de Tucumán. Pero lejos estará de tener la magnitud de las precipitaciones que arreciaron en la zona noroeste y centro del país. En cambio, se pronosticaron lloviznas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% para esta noche. Se estima que podrían aparecer después del atardecer.

La aplicación móvil de The Weather Channel indicó, en cambio, que las primeras gotas no caerán hasta después de la medianoche. Pronosticó una llovizna débil a partir de la 1 de la madrugada del martes.

Las precipitaciones se extenderán hasta mañana en forma de lluvias aisladas. No solo incrementarán el caudal de los registros de esta noche, sino que también se diseminarán por diferentes puntos de la capital tucumana. Hay una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40% que durará todo el día martes.

The Weather Channel, por su parte, coincidió con el SMN en que habrá lluvias durante todo el martes, pero anunció una probabilidad de precipitación de hasta el 54% para la noche.

Brusco descenso de temperatura

La semana tendrá temperaturas mínimas de 15 °C hasta el jueves y máximas que ascenderán hasta los 25 °C. El viernes se registrará el primer descenso, con una oscilación entre 11 °C y 20 °C. El sábado continuará la baja de los indicadores con marcadores que se posicionarán entre los 9 °C y 18 °C. El récord de temperaturas bajas de la semana se encontrará el domingo, cuando el termómetro marque 6 °C de mínima y 15 °C de máxima, más propios del invierno tucumano que los registros de los días previos.

Por su parte, The Weather Channel indicó que el domingo la temperatura máxima será incluso más baja, tocando techo en los 14 °C.

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