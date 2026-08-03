¿A qué hora empezará a llover en Tucumán y cuándo llegará el descenso de la temperatura?

Brusco descenso de temperatura

La semana tendrá temperaturas mínimas de 15 °C hasta el jueves y máximas que ascenderán hasta los 25 °C. El viernes se registrará el primer descenso, con una oscilación entre 11 °C y 20 °C. El sábado continuará la baja de los indicadores con marcadores que se posicionarán entre los 9 °C y 18 °C. El récord de temperaturas bajas de la semana se encontrará el domingo, cuando el termómetro marque 6 °C de mínima y 15 °C de máxima, más propios del invierno tucumano que los registros de los días previos.