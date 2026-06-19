Alerta por una ciclogénesis en Argentina: qué provincias podrían tener lluvias intensas y cómo seguirá el frío

Resumen para apurados
- Una ciclogénesis afectará a la Argentina a fines de esta semana, provocando intensas lluvias en el noreste y el centro del país debido a un sistema de baja presión.
- El fenómeno generará lluvias de más de 50 mm en el noreste. Al desplazarse hacia el Atlántico, facilitará el ingreso de una masa de aire polar desde la Patagonia.
- Se anticipa la consolidación de temperaturas invernales extremas y heladas frecuentes en la región pampeana, marcando el inicio de un período de frío intenso en el país.
El último tramo de la semana está marcadpo por un cambio en las condiciones meteorológicas debido al avance de una ciclogénesis sobre la Argentina. El fenómeno favorecerá el desarrollo de lluvias, fuertes ráfagas de viento y un incremento de la inestabilidad en varias provincias, mientras que hacia el fin de semana volverá a ingresar aire polar.
Los especialistas anticipan que el comportamiento del sistema no será igual en todo el país, ya que convivirán regiones con abundantes precipitaciones y otras donde el principal cambio será el descenso de la temperatura.
Qué es la ciclogénesis y cuáles serán las zonas más afectadas
La ciclogénesis es el proceso de formación de un sistema de baja presión. Cuando se produce una caída importante de la presión atmosférica, el aire se reorganiza y esto puede generar lluvias persistentes, viento intenso y condiciones de mayor inestabilidad.
En esta oportunidad, los mayores acumulados de agua se esperan sobre el noreste argentino. Las previsiones indican que Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y el este de Formosa podrían registrar más de 50 milímetros de lluvia en menos de 48 horas.
En el caso del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los pronósticos todavía muestran diferencias. Mientras algunos modelos prevén lluvias entre el jueves y el viernes, otros sostienen que el impacto sería menor y se limitaría a un aumento de la nubosidad junto con un descenso de las temperaturas.
Después de las lluvias volverá el aire polar
Tras varios días con temperaturas muy bajas, el avance de este sistema provocará un ambiente más húmedo en gran parte del país. Sin embargo, ese cambio será transitorio.
Los modelos meteorológicos anticipan que, una vez que la ciclogénesis se desplace hacia el océano Atlántico, una nueva masa de aire frío avanzará desde la Patagonia hacia el centro de la Argentina.
Como consecuencia, durante el fin de semana regresarían las condiciones típicas del invierno, con mañanas muy frías, heladas frecuentes en la región pampeana y un marcado descenso térmico.
Contrastes de temperatura entre el norte y la Patagonia
La evolución del fenómeno también estará acompañada por importantes diferencias de temperatura entre distintas regiones.
Mientras el oeste de Cuyo y parte de la Patagonia experimentarán registros superiores a los habituales para junio debido al ingreso de viento del norte, el noreste argentino mantendrá temperaturas entre tres y cuatro grados por debajo de los valores normales para esta época del año.
Este contraste entre masas de aire de distintas características es uno de los factores que favorece la formación de sistemas de baja presión y explica el aumento de la inestabilidad previsto para los próximos días.