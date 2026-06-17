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Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina

El avance de aire cálido y húmedo pondrá fin a la ola polar y favorecerá precipitaciones que podrían superar los 50 milímetros en algunas provincias del noreste del país.

Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina
Cambio radical del clima: pronostican tormentas y posible ciclogénesis en Argentina
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Pronostican tormentas y una posible ciclogénesis hacia el fin de semana en Argentina por el ingreso de aire cálido y húmedo que desplazará a la ola polar actual.
  • Tras días de frío extremo, el ingreso de humedad generará inestabilidad y lluvias superiores a 50 milímetros en provincias del noreste como Santa Fe, Chaco y Corrientes.
  • La ciclogénesis podría provocar ráfagas de viento y lluvias persistentes. Los especialistas siguen evaluando los modelos para precisar el alcance final del fenómeno.
Resumen generado con IA

Luego de varios días con temperaturas extremadamente bajas en distintas regiones del país, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. Los pronósticos anticipan el ingreso de aire más templado y húmedo, un escenario que favorecerá la llegada de lluvias y tormentas hacia el final de la semana.

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Además, los especialistas monitorean la posible formación de una ciclogénesis entre el jueves y el viernes, un fenómeno atmosférico que suele provocar cambios significativos en el tiempo y aumentar las probabilidades de precipitaciones intensas.

Las provincias que podrían registrar las lluvias más abundantes

El noreste argentino aparece como una de las regiones con mayor probabilidad de recibir acumulados importantes de agua en los próximos días.

Entre las zonas que se mantienen bajo seguimiento meteorológico se encuentran el norte de Santa Fe, Chaco, Corrientes, el este de Formosa y otros sectores del Litoral.

Las proyecciones actuales indican que algunas localidades podrían superar los 50 milímetros de lluvia en menos de dos días, en un contexto marcado por tormentas de variada intensidad y un aumento de la inestabilidad atmosférica.

Si bien los especialistas aclaran que los montos de precipitación pueden modificarse a medida que se acerque el evento, los distintos modelos coinciden en señalar un escenario más húmedo para el noreste del país.

El cambio de tiempo que marcará el final de la semana

La masa de aire frío que dominó gran parte de la Argentina durante los últimos días comenzará a retirarse progresivamente. En su reemplazo avanzará aire cálido y húmedo desde el norte, generando condiciones favorables para el desarrollo de nubosidad, lluvias y tormentas.

De esta manera, la segunda mitad de la semana estará caracterizada por un tiempo más inestable en varias provincias, con precipitaciones que podrían extenderse a diferentes regiones del territorio nacional.

Qué es la ciclogénesis y por qué genera atención

Uno de los fenómenos que observan los meteorólogos es la posible formación de una ciclogénesis entre jueves y viernes.

Se trata de un proceso asociado al desarrollo de un centro de baja presión atmosférica. Cuando ocurre, puede favorecer la aparición de lluvias persistentes, tormentas y ráfagas de viento, aunque los efectos finales dependen de la intensidad que alcance el sistema.

Por este motivo, los especialistas continúan evaluando la evolución de los modelos meteorológicos para determinar con mayor precisión el alcance que podría tener este fenómeno en los próximos días.

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