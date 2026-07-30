Lo hicieron de nuevo: Wanda y Zaira Nara monetizaron los rumores sobre su pelea

Wanda Nara no puede traer a sus hijas a Argentina

El conflicto que sí es real y que Wanda Nara no se cansa de hacer público para obtener respuestas es el que existe con Icardi y que tiene de por medio a sus hijas. Es que desde el robo, las niñas se quedaron sin pasaporte y no pueden salir de Italia. Según publicó Wanda en sus redes, la responsabilidad es del futbolista, que se niega a firmar la autorización para tramitar nuevamente el pasaporte.