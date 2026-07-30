Lo hicieron de nuevo: Wanda y Zaira Nara monetizaron los rumores sobre su pelea

Resumen para apurados
- Las hermanas Wanda y Zaira Nara aprovecharon los rumores sobre su pelea para protagonizar hoy una campaña publicitaria en redes contra la toxicidad digital.
- Tras las especulaciones por un distanciamiento posterior a un robo en Milán, las mediáticas aclararon su relación mediante un video patrocinado por una marca de desinfectantes.
- Esta acción demuestra cómo los famosos convierten la prensa del corazón y las especulaciones de las redes en lucrativas estrategias de marketing e influencia digital.
Los rumores de peleas entre Wanda y Zaira Nara ya no tienen asidero pero desde hace años que no cesan. Si alguna vez las hermanas mediáticas estuvieron distanciadas o tuvieron conflictos, eso quedó en el pasado. Lo cierto es que la relación termina siempre como debe terminar: con dos personas que solucionan sus diferencias en privado, mucho más cuando se trata de dos hermanas.
Después del robo a la casa de Wanda Nara en Milán, Italia, las miradas apuntaron hacia Zaira para ver cuál sería la reacción. La conductora compartió la grabación de una tierna llamada que hizo con Isabella, la hija menor de su hermana con Mauro Icardi. Pero, al mostrar poco con Wanda, los rumores sobre una fuerte interna volvieron a estallar. Incluso se habló de una supuesta traición de parte de la empresaria.
Wanda y Zaira Nara haciendo dinero con el conflicto
Las instalaciones mediáticas sobre supuestas peleas, traiciones y enojos no tienen lugar en la actualidad para Wanda y Zaira. Además, los rumores, lejos de generar algún tipo de controversia, terminan beneficiándolas directamente. Y no son beneficios indirectos, sino que les generan nuevos ingresos, tal como lo mostraron en sus redes sociales.
En un gesto que pasó entre la burla y el juego, las hermanas Nara se sentaron frente a una cámara para explicarse. “Queremos hablar un poco del revuelo que se armó”, dijeron. Luego, empezaron a hacer un repaso sobre los comentarios que se publicaron en redes sociales haciendo alusión a un supuesto conflicto.
Pero todo era parte de una estrategia publicitaria junto a una marca de desinfectantes y aromatizantes de ambientes. “Chicos, son muy tóxicos”, dijeron al unísono y destacaron que claramente todo estaba bien entre ellas. “Lo que no está bien es la velocidad con la que se propaga la toxicidad en redes sociales”, comentó Zaira.
Luego, hicieron un llamado a la solidaridad y la paz, concientizando sobre la importancia de evitar los comentarios de odio. “Está bueno bajar el tiempo en pantalla y tomar con pinzas lo que leés en redes o pensarlo dos veces antes de comentar o convertirte en un troll. Menos mentiras, menos hate, más desinfección”, cerraron mostrando el producto publicitado.
Wanda Nara no puede traer a sus hijas a Argentina
El conflicto que sí es real y que Wanda Nara no se cansa de hacer público para obtener respuestas es el que existe con Icardi y que tiene de por medio a sus hijas. Es que desde el robo, las niñas se quedaron sin pasaporte y no pueden salir de Italia. Según publicó Wanda en sus redes, la responsabilidad es del futbolista, que se niega a firmar la autorización para tramitar nuevamente el pasaporte.
En paralelo, Icardi publicó en redes sociales un descargo en contra de la justicia argentina luego de que se le prohibiera salir de Argentina. "Qué triste es ver cómo algunos jueces parecen actuar con una rapidez extraordinaria cuando se trata de determinados pedidos. En este caso, el juez interviniente ya había dado sobradas muestras de una celeridad llamativa y, como si fuera poco, durante la feria judicial nos toca una jueza cuya actuación vuelve a generar serias dudas", escribió.
"Hoy, a las 9 de la mañana, dictó una prohibición de salida del país sin siquiera haberse cumplido el plazo de 24 horas establecido en la resolución de ayer. Me pregunto cuál es el fundamento jurídico de esa decisión. ¿Considera que tiene jurisdicción para hacerlo o simplemente está ignorando lo que establece la ley?", manifestó el futbolista.