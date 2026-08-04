Cómo hacer un postre de avena sin azúcar: fácil, rápido y con apenas cuatro ingredientes

Resumen para apurados
- Un medio digital difundió una receta fácil de postre de avena y manzana sin azúcar con cuatro ingredientes para ayudar a regular la glucosa en sangre.
- La preparación requiere hidratar la avena en agua, licuarla con endulzante, verterla sobre láminas de manzana y hornear durante 25 minutos en horno o airfryer.
- La avena se consolida como una aliada clave para dietas saludables y personas que deben evitar el azúcar, impulsando opciones de repostería casera y accesible.
Una alimentación saludable es la clave para mantener los niveles de azúcar en sangre en su lugar. Pero, para quienes necesitan evitar su consumo, la avena es una excelente aliada que permite regular la glucosa. Esta receta permite utilizar cualquier endulzante, por lo que es una opción saludable para consumir en culquier momento del día.
Para preparar esta tarta de avena se necesitarán solo cuatro ingredientes y un poco de agua. Es fácil de preparar porque no incluye pasos demasiado complejos y puede cocerse en horno o airfryer.
Postre de avena y manzana sin azúcar
Para preparar este sencillo postre saludable se necesitará solo algunos ingredientes. El protagonista será la avena que será acompañada por el doble de su cantidad de agua para hidratarse. En este caso se prepara con manzanas, pero pueden utilizarse otras frutas como banana o pera.
Ingredientes
- Una taza de avena
- Una taza de agua
- Dos manzanas medianas
- Endulzante a elección
Preparación
1. Poner las tazas de agua y de avena en una licuadora y dejar reposar por media hora.
2. Licuar el agua y el avena hidratada. Agregar el endulzante a elección y volver a licuar para que se integre correctamente.
3. Pelar las manzanas y picarlas en láminas muy finas.
4. Seleccionar un bowl o recipiente pequeño y profundo y armar capas con las rodajas de manzana.
5. Verter la mezcla de avena sobre las manzanas para taparlas completamente.
6. Enviar al horno precalentado o al airfryer durante unos 25 minutos.
7. Una vez listo, desmoldar, cortar en porciones y servir.