Dulces, sanas y en 20 minutos: cómo hacer las galletas de chocolate sin harina

Resumen para apurados
- La cocinera Jessica Lekerman presentó una receta rápida de galletas de chocolate sin harina ni manteca, apta para celíacos y lista en 20 minutos.
- La preparación requiere solo cinco ingredientes básicos como claras de huevo y cacao amargo, realizándose a mano y con 15 minutos de horneado.
- Esta propuesta responde a la creciente tendencia en redes sociales por recetas dulces, saludables y accesibles para personas que buscan opciones sin TACC.
En tiempos donde las recetas simples y sin harina ganan protagonismo, una preparación de galletas de chocolate acapara la atención en redes sociales por su sencillez: requiere solo cinco ingredientes y prescinde por completo de manteca, aceite y harina. La propuesta la difundió Jessica Lekerman, quien presentó una alternativa perfecta para quienes desean disfrutar de un bocado dulce e intenso.
Esta elaboración resulta ideal para el público celíaco, siempre que los insumos seleccionados cuenten con la correspondiente certificación sin Tacc.
Cómo hacer galletas sin harina de chocolate
Para preparar aproximadamente ocho cookies grandes hacen falta:
- 170 gramos de azúcar (puede ser integral, blanca o impalpable)
- 30 gramos de chocolate amargo en polvo
- 2 claras de huevo
- esencia de vainilla
- 60 gramos de chocolate amargo picado
- almendras,
- nueces,
- chocolate blanco,
- o granas de colores.
El procedimiento requiere solo unos pocos minutos y se realiza de manera manual, sin necesidad de utilizar batidora.
Paso a paso:
- Precalentar el horno para iniciar.
- Mezclar en un recipiente el azúcar junto con el cacao amargo.
- Añadir las claras de huevo y la esencia de vainilla.
- Integrar los ingredientes de forma uniforme hasta obtener una masa homogénea.
- Sumar el chocolate previamente picado.
- Disponer porciones distanciadas entre sí sobre una placa, dado que la preparación tiende a expandirse con el calor.
- Hornear durante un lapso aproximado de 15 minutos.