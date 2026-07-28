Curry de pollo y zanahorias glaseadas: la receta fácil de Jimena Monteverde para resolver el almuerzo

Resumen para apurados
- La cocinera Jimena Monteverde presentó en Canal 13 una receta fácil de curry de pollo y zanahorias glaseadas para renovar los menús cotidianos de forma rápida y sabrosa.
- La preparación combina pollo dorado, vegetales, leche de coco, calabaza y especias, acompañada por zanahorias caramelizadas en jugo de naranja, manteca y jengibre.
- La propuesta busca diversificar la cocina hogareña sin requerir elaboraciones complejas, promoviendo el uso de mezclas de especias caseras para elevar el sabor cotidiano.
La afamada cocinera Jimena Monteverde presentó desde su espacio en Canal 13 una alternativa culinaria práctica y llena de sabor. La propuesta de la especialista busca renovar los menús cotidianos mediante un curry de pollo cremoso y aromático, complementado con zanahorias glaseadas, una opción pensada para evitar la rutina del pollo tradicional sin requerir largas horas de elaboración.
Durante el programa, la profesional destacó que el diferencial de la receta radica en la selección y combinación de las especias. Si bien la clásica mezcla de origen indio resulta fácil de adquirir en comercios del rubro, la chef enseñó el método para elaborar una versión casera que eleva el perfil gastronómico del plato.
Curry de pollo y zanahorias
Ingredientes
- 1 kg de pollo deshuesado (pata muslo o pechuga), en cubos
- 3 cdas. de aceite neutro
- 1 cebolla picada fina
- 2 dientes de ajo picados
- 1 cda. de jengibre rallado
- 1 ají picante (sin semillas)
- 2 cdas. de curry en polvo
- 1 taza de puré de tomates
- 1 taza de leche de coco (se puede reemplazar por crema de leche)
- 300 g de calabaza en cubos
- Ralladura de 1/2 limón
- Hojas de cilantro fresco
- 4 zanahorias peladas, cortadas a la mitad a lo largo
- 1 taza de jugo de naranja
- 1 taza de agua
- 3 cdas. de azúcar
- 1 cda. de jengibre rallado
- Manteca, sal y pimienta a gusto
En una sartén bien caliente con aceite neutro, dorá los cubos de pollo previamente salpimentados. Una vez que consigan un tono dorado, retiralos de la sartén y reservalos en un recipiente.
Paso 2: Rehogar la base de vegetales y especias
Aprovechá los jugos sobrantes en la misma sartén para agregar la cebolla, el ajo, el ají y el curry en polvo. Rehogá los ingredientes durante unos minutos permitiendo que el condimento se tueste ligeramente para concentrar los sabores.
Paso 3: Integrar los líquidos y cocinar el pollo
Reincorporá el pollo a la preparación e integrá el puré de tomates junto con la leche de coco. Dejá cocinar todo a fuego medio durante 15 minutos para que se mezclen los sabores.
Paso 4: Sumar la calabaza y finalizar la cocción
Agregá los cubos de calabaza y añadí un chorrito de agua o caldo si requerís aligerar la textura. Tapá el recipiente y cociná por 10 minutos adicionales hasta que la verdura quede tierna; al apagar el fuego, decorá con ralladura de limón y cilantro fresco.
Paso 5: Elaborar las zanahorias glaseadas
Sellá las zanahorias en una sartén con manteca y sumá el azúcar, el jugo de naranja, el agua y el jengibre. Tras salpimentar, cubrí con un disco de papel manteca y cociná a fuego suave hasta obtener una textura tierna con un brillo caramelizado.
Consejo especial de Jimena Monteverde para cocinar
Para lograr una mezcla casera e intensa de curry, tostá en una sartén seca 50 gramos de semillas de comino, 40 gramos de semillas de coriandro, 1 rama de canela, 2 clavos de olor y 30 gramos de pimienta negra. Procesá las especias tostadas junto con tres cucharadas de cúrcuma en una licuadora o molinillo y conservá el polvo en un frasco seco.