Cómo hacer pan de leche sin harina: una opción saludable para el desayuno, merienda o cena

Resumen para apurados
- Alejandra, del canal 'Soy Celíaco, No Extraterrestre', difundió una receta de pan de leche sin harina para ofrecer una opción sin gluten rápida de preparar en 10 minutos.
- La preparación utiliza huevo, polvo de hornear y leche en polvo horneados a 180°C. La autora revisó el contenido para mostrar variantes aptas para intolerantes a la lactosa.
- Esta propuesta amplía las alternativas de panadería inclusiva y saludable, facilitando el acceso a recetas sencillas y versátiles para personas con restricciones alimentarias.
El mundo de la panadería sin gluten ha recibido una adición con una receta de pan de leche que prescinde por completo de la harina tradicional. Esta propuesta, que promete un resultado delicioso en solo diez minutos. La simplicidad de sus tres ingredientes la posiciona como una alternativa ideal para diversas dietas y necesidades.
Alejandra, la mente creativa detrás del canal "Soy Celíaco, No Extraterrestre", ha compartido nuevamente esta receta, pues considera que su anterior video no hacía justicia al producto final. Esta revisión no solo busca mejorar la presentación, sino también enfatizar la versatilidad del pan, que puede adaptarse incluso para personas con intolerancia a la lactosa. La propuesta se centra en ofrecer soluciones culinarias inclusivas y deliciosas para todos.
Cómo hacer pan de leche sin harina
Ingredientes:
-Un huevo (el tamaño no afecta la preparación).
-Polvo para hornear sin gluten.
-Leche en polvo (entera, descremada o deslactosada).
Paso a paso:
Para preparar estos pancitos sin gluten, comenzá mezclando en un recipiente un huevo con polvo para hornear apto. Luego agregá la leche en polvo, que puede ser entera, descremada o deslactosada, pero nunca líquida, ya que eso arruinaría la receta. Es fundamental usar únicamente leche en polvo para lograr la textura deseada.
Una vez incorporados los ingredientes, mezclá hasta obtener una pasta homogénea y algo chiclosa. Podés comenzar con un batidor, pero lo ideal es pasar a una espátula para manejar mejor la mezcla. No se puede amasar con las manos, por lo que es clave usar la herramienta que te resulte más cómoda.
Para darles forma, la autora recomienda una técnica simple: usar dos cucharas, una para tomar porciones y otra para acomodarlas en una fuente con silicona o papel manteca. Si querés que los pancitos tengan una mejor presentación, humedecé una de las cucharas para alisar los bordes y la superficie antes de hornear. Este truco mejora el aspecto sin alterar el sabor.
Llevá los pancitos al horno precalentado a 180 °C por unos diez minutos, pero empezá a revisarlos a los cinco, ya que se cocinan muy rápido. Al sacarlos, es normal que se desinflen un poco. El resultado es un pan de buena miga y sabor neutro, ideal para acompañar tanto preparaciones dulces como saladas.