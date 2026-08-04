Cómo hacer pan de leche sin harina: una opción saludable para el desayuno, merienda o cena

Para darles forma, la autora recomienda una técnica simple: usar dos cucharas, una para tomar porciones y otra para acomodarlas en una fuente con silicona o papel manteca. Si querés que los pancitos tengan una mejor presentación, humedecé una de las cucharas para alisar los bordes y la superficie antes de hornear. Este truco mejora el aspecto sin alterar el sabor.