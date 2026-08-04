¿Cuándo llegan las heladas al país? El día exacto de la semana en que cambiará el tiempo en la Argentina

El SMN anunció un comienzo de semana más estable para la geografía nacional, donde se registrarán lluvias no extremas en la región central, mientras que las advertencias apuntan al sector noreste y a la región patagónica, donde las nevadas alcanzarán importantes valores de acumulados. Respecto al panorama térmico, el termómetro se mantendrá en los 14°C en el sur y el centro, y alcanzará hasta los 26°C en el norte. Sin embargo, el rigor invernal podría llegar con el avance de la semana.