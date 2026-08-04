¿Cuándo llegan las heladas al país? El día exacto de la semana en que cambiará el tiempo en la Argentina
Tras varias jornadas de estabilidad y ambiente templado, un sistema de aire polar avanzará desde el sur. Se esperan lluvias en el Litoral y un desplome de las temperaturas con heladas generalizadas.
Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico prevé el ingreso de un frente de aire polar este jueves en Argentina, que provocará lluvias y heladas generalizadas hacia el fin de semana.
- Tras días de estabilidad y ambiente templado, el viento Pampero desplazará la humedad, generando precipitaciones en el Litoral y la región pampeana previa a la baja térmica.
- El domingo se perfila como la jornada más fría de la semana, consolidando heladas generalizadas que alterarán el clima en el centro y norte del país.
El panorama atmosférico de la Argentina demuestra condiciones térmicas y meteorológicas que dan lugar a una aparente estabilidad en la mayor parte del país. Las alertas climáticas cesaron y para este martes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia advertencias únicamente en localidades puntuales. Sin embargo, los modelos climáticos advierten por un cambio drástico en el pronóstico invernal, con el avance de un frente frío desde el sector polar, provocando descensos de temperatura.
El SMN anunció un comienzo de semana más estable para la geografía nacional, donde se registrarán lluvias no extremas en la región central, mientras que las advertencias apuntan al sector noreste y a la región patagónica, donde las nevadas alcanzarán importantes valores de acumulados. Respecto al panorama térmico, el termómetro se mantendrá en los 14°C en el sur y el centro, y alcanzará hasta los 26°C en el norte. Sin embargo, el rigor invernal podría llegar con el avance de la semana.
Un giro en la circulación de aire a partir del jueves
Después de un patrón atmosférico similar al observado durante las últimas semanas, el escenario cambiará para la Argentina. La abundante nubosidad, los bancos de niebla, las neblinas y lloviznas aisladas que se mantuvieron en gran parte de la región central y el norte, así como la estabilidad en los registros, persistirán hasta el miércoles inclusive; aunque el jueves comenzará a insinuarse un importante cambio en la circulación de aire y las temperaturas.
De acuerdo con los modelos climáticos del ECMWF, el jueves podrá notarse el avance de un sistema frontal que modificará significativamente los pronósticos. El ingreso del aire polar marcará el punto de inflexión de la semana, avanzando desde la Patagonia hacia el centro y posteriormente en dirección a las provincias del norte, consolidando progresivamente un tiempo más frío a la vez que generará nuevos escenarios meteorológicos de lluvias y tormentas que se desplazarán del sur al norte, alcanzando la región pampeana, el Litoral y posteriormente el NEA.
El ingreso del viento Pampero
El modelo climático citado por Meteored muestra que los mayores acumulados semanales se concentrarán precisamente sobre el Litoral, el noreste argentino, Uruguay y el sur de Brasil. En sectores de Misiones, Corrientes y áreas vecinas podrían registrarse valores superiores a 40 mm, mientras que sobre la región pampeana las marcas serían más modestas, generalmente entre 10 mm y 30 mm, dependiendo de la evolución final del sistema frontal.
Además de las precipitaciones, el aspecto más importante será el cambio de masa de aire. Detrás del frente ingresará el tradicional viento Pampero, que comenzará a desplazar rápidamente la humedad acumulada durante varios días y dará paso a un ambiente mucho más seco, con una mejora progresiva de las condiciones desde el sur hacia el norte.
Heladas generalizadas para el fin de semana
Entre el viernes y el domingo se consolidará el ingreso de esta masa de aire frío que provocará un descenso térmico muy marcado sobre gran parte de Argentina. Según la proyección del ECMWF, hacia el jueves ya comenzarán a observarse anomalías negativas sobre la región pampeana, Cuyo y el centro del país, mientras que el ambiente más templado quedará restringido al extremo norte antes del avance definitivo del frente.
El domingo se perfila como la jornada más fría de toda la semana. Las condiciones de estabilidad atmosférica, junto con el ingreso de aire seco y la disminución de la nube polar, favorecerán la ocurrencia de heladas generalizadas en amplios sectores de la región central y también sobre áreas del norte argentino, donde las temperaturas caerán de manera significativa respecto de los días previos.