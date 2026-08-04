Cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en Yerba Buena

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 4 de agosto en Yerba Buena una jornada variable con neblina matinal, lluvias aisladas y máxima de 23°C.
- La jornada inicia con 17°C y humedad. Por la tarde y noche aumentará la probabilidad de precipitaciones (10% a 40%) con vientos leves del sector sur/sudoeste.
- Tras las lluvias, el tiempo mejorará gradualmente, pero el ingreso de aire frío provocará un descenso térmico con mínimas de hasta 5°C el fin de semana.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones variables para Yerba Buena este martes 4 de agosto, con presencia de neblina durante la mañana, probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y la noche y una temperatura máxima de 23°C.
La jornada comenzará con una temperatura mínima de 17°C y un ambiente húmedo. Durante las primeras horas del día se espera neblina, aunque sin probabilidades de precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy en Yerba Buena
De acuerdo con el SMN, el detalle por franjas horarias será el siguiente:
Mañana: neblina, 17°C y 0% de probabilidad de lluvias.
Tarde: máxima de 23°C, cielo con lluvias aisladas y entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones.
Noche: temperatura cercana a los 19°C, con continuidad de las lluvias aisladas y la misma probabilidad de precipitaciones.
En cuanto al viento, soplará del sector sur/sudoeste con velocidades de entre 0 y 2 km/h, por lo que no se esperan ráfagas de consideración.
Cómo estará el clima en Yerba Buena durante los próximos días
El pronóstico extendido indica que las condiciones irán mejorando hacia el final de la semana:
Miércoles: mínima de 17°C y máxima de 23°C.
Jueves: mínima de 16°C y máxima de 28°C.
Viernes: mínima de 11°C y máxima de 20°C.
Sábado: mínima de 9°C y máxima de 20°C.
Domingo: mínima de 6°C y máxima de 15°C.
Lunes: mínima de 5°C y máxima de 17°C.
Tras las lluvias previstas para este martes, el ingreso de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con mínimas de un solo dígito en Yerba Buena.