SociedadClima y ecología

Cómo estará el tiempo este martes 4 de agosto en Yerba Buena

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Pronóstico del tiempo para Yerba Buena
Pronóstico del tiempo para Yerba Buena ARCHIVO.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes 4 de agosto en Yerba Buena una jornada variable con neblina matinal, lluvias aisladas y máxima de 23°C.
  • La jornada inicia con 17°C y humedad. Por la tarde y noche aumentará la probabilidad de precipitaciones (10% a 40%) con vientos leves del sector sur/sudoeste.
  • Tras las lluvias, el tiempo mejorará gradualmente, pero el ingreso de aire frío provocará un descenso térmico con mínimas de hasta 5°C el fin de semana.
Resumen generado con IA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada con condiciones variables para Yerba Buena este martes 4 de agosto, con presencia de neblina durante la mañana, probabilidad de lluvias aisladas por la tarde y la noche y una temperatura máxima de 23°C.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 17°C y un ambiente húmedo. Durante las primeras horas del día se espera neblina, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy en Yerba Buena

De acuerdo con el SMN, el detalle por franjas horarias será el siguiente:

Mañana: neblina, 17°C y 0% de probabilidad de lluvias.

Tarde: máxima de 23°C, cielo con lluvias aisladas y entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones.

Noche: temperatura cercana a los 19°C, con continuidad de las lluvias aisladas y la misma probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, soplará del sector sur/sudoeste con velocidades de entre 0 y 2 km/h, por lo que no se esperan ráfagas de consideración.

Cómo estará el clima en Yerba Buena durante los próximos días

El pronóstico extendido indica que las condiciones irán mejorando hacia el final de la semana:

Miércoles: mínima de 17°C y máxima de 23°C.

Jueves: mínima de 16°C y máxima de 28°C.

Viernes: mínima de 11°C y máxima de 20°C.

Sábado: mínima de 9°C y máxima de 20°C.

Domingo: mínima de 6°C y máxima de 15°C.

Lunes: mínima de 5°C y máxima de 17°C.

Tras las lluvias previstas para este martes, el ingreso de una masa de aire más frío provocará un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con mínimas de un solo dígito en Yerba Buena.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalYerba BuenaClima
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
2

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente
3

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas
4

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni
5

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
2

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas
3

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
4

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación
5

Cómo operará la Terminal de Tucumán durante los 40 meses de remodelación

Más Noticias
Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: Hay que mirar el vaso medio lleno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

La tormenta perfecta de los delitos económicos

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Comentarios