Un fenómeno meteorológico extremo golpeará a la Argentina con lluvias torrenciales y temperaturas atípicas

Cómo impacta es fenómeno meteorológico extremo

El campo fue el primero en advertir sobre El Niño, demostrando un escenario climático de lluvias superiores a la media, panorama que se vio en el sector noreste de la Argentina con alertas climáticas sostenidas por lluvias y tormentas. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anticiparon que para las regiones del NEA habrá un escenario de precipitaciones por sobre los valores históricos, lo que plantea desafíos para la producción y el ámbito agropecuario.