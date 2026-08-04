Un fenómeno meteorológico extremo golpeará a la Argentina con lluvias torrenciales y temperaturas atípicas

Resumen para apurados
- El Servicio Meteorológico Nacional confirmó un 100% de probabilidad de El Niño en Argentina para este trimestre, lo que provocará lluvias torrenciales y temperaturas extremas.
- El fenómeno se genera por el calentamiento del Océano Pacífico. El INTA advierte sobre el impacto en el agro, recordando las graves inundaciones ocurridas entre 1997 y 1998.
- Habrá riesgo de crecida en los ríos Paraná y Uruguay, tormentas severas en el Litoral y temperaturas superiores a lo normal en gran parte del centro y norte argentino.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio el aviso que confirma lo que organismos internacionales, científicos y expertos venían alertando hace ya tiempo. Un evento meteorológico extremo llegará en el corto plazo y dará lugar a un escenario adverso, el que muchos previeron que será el “más intenso” en años. El proceso de El Niño (ENOS/Oscilación del Sur) está ocurriendo en las aguas del océano Pacífico Ecuatorial y marcará el tenor de los próximos meses.
Los sistemas dinámicos y estadísticos del SMN, así como proyecciones climáticas internacionales, indicaron que los parámetros del ENOS/Oscilación del Sur coinciden con la etapa cálida o el fenómeno conocido como El Niño. El informe mensual de la entidad climática nacional precisó que se estableció una probabilidad del 100% de que el trimestre julio-agosto-septiembre se mantenga en este patrón natural, caracterizado por escenarios meteorológicos adversos y contrastantes de lluvias, inundaciones, calor extremo y sequías.
Cómo impacta es fenómeno meteorológico extremo
El campo fue el primero en advertir sobre El Niño, demostrando un escenario climático de lluvias superiores a la media, panorama que se vio en el sector noreste de la Argentina con alertas climáticas sostenidas por lluvias y tormentas. Especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) anticiparon que para las regiones del NEA habrá un escenario de precipitaciones por sobre los valores históricos, lo que plantea desafíos para la producción y el ámbito agropecuario.
Desde el grupo de Recursos Naturales del INTA Corrientes advirtieron que, si bien no es posible asegurar que se repita un evento de la magnitud del registrado entre 1997 y 1998, ese antecedente constituye una referencia válida para dimensionar los posibles impactos y fortalecer las estrategias preventivas.
Precipitaciones y comportamiento térmico en el país
El fenómeno de El Niño de 1997-1998 en la provincia de Corrientes fue uno de los eventos climáticos más extremos e intensos de la historia registrada, provocando lluvias casi diarias durante 14 meses en el Litoral y anegando cerca del 58% del territorio provincial (o un impacto directo inicial en más de 3 millones a 5,2 millones de hectáreas rurales), además de causar desbordes e inundaciones históricas en zonas vulnerables como la ciudad de Goya.
Este pronóstico coincide con el último informe mensual del SMN. De acuerdo con los mapas históricos de anomalías elaborados por la entidad climática para el período cálido, la presencia de El Niño suele traducirse en un incremento significativo de las precipitaciones sobre la región del Litoral y el noreste del país, además de generar mayores acumulados de nieve y lluvias en la franja cordillerana central y patagónica.
Cómo afectará El Niño a las diferentes regiones del país
En lo que respecta a las temperaturas, el impacto también será diverso según la geografía nacional. Durante este período se prevén registros promedios superiores a los normales en todo el norte, centro y oeste argentino. Por el contrario, para el sur de la Patagonia, la tendencia histórica asociada a El Niño muestra una propensión hacia valores climáticos algo más fríos de lo habitual.
Según las proyecciones del SMN para el próximo trimestre, se espera un incremento significativo de las precipitaciones en zonas que ya sufren saturación de suelos:
- Litoral y Cuenca del Plata: Provincias como Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Chaco presentan las mayores probabilidades de registrar lluvias muy superiores a la media histórica, con riesgo elevado de crecidas en los ríos Paraná y Uruguay.
- Provincia de Buenos Aires y Cuyo: El centro, este y sudoeste bonaerense, la Patagonia y el oeste de Cuyo anticipan un volumen de lluvias de normal a superior al promedio.
- Temporales concentrados: Se prevé un aumento en la frecuencia de eventos de severidad puntual, caracterizados por tormentas eléctricas, ráfagas intensas y abundante caída de agua en lapsos muy breves.
- Norte, NOA y Cuyo: Gran parte del Noroeste Argentino, Cuyo y Córdoba experimentarán valores térmicos promedio sensiblemente más altos que los registros históricos.
- AMBA y la Región Pampeana: En la franja central y el Área Metropolitana de Buenos Aires se aguarda una tendencia moderada a cálida, aunque el organismo advierte que no se descartan irrupciones de aire frío de corta duración.
- Consultar diariamente el pronóstico oficial.
- Respetar las alertas meteorológicas vigentes.
- Evitar actividades al aire libre durante tormentas.
- Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.
- No circular por calles inundadas.
- Mantener limpios desagües y canaletas para facilitar el escurrimiento del agua.