Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 31 de julio

Después de varios días con mañanas frías y presencia de neblina, Tucumán tendrá este viernes un leve ascenso de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una mínima de 15 °C y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.