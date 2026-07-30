Cómo estará el tiempo en Tucumán este viernes 31 de julio

Resumen para apurados
- Tucumán tendrá este viernes 31 de julio un ascenso de temperatura con una máxima de 26 °C y mínima de 15 °C, sin lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional.
- Tras mañanas frías y con neblina, la jornada iniciará con visibilidad reducida y ráfagas de viento del norte de hasta 59 km/h durante la mañana, con cielo cubierto.
- Aunque el viernes será cálido, el fin de semana descenderán las máximas a 23 °C. El SMN prevé tiempo estable y sin precipitaciones para los próximos días en la provincia.
Después de varios días con mañanas frías y presencia de neblina, Tucumán tendrá este viernes un leve ascenso de la temperatura. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada estará marcada por una mínima de 15 °C y una máxima de 26 °C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.
Durante la tarde se registrará el momento más cálido del día, mientras que por la noche las condiciones se mantendrán estables, con nubosidad parcial y temperaturas agradables.
Cómo estará el tiempo este viernes en Tucumán
El pronóstico oficial indica que la jornada comenzará con neblina durante la madrugada, seguida por un cielo mayormente nublado tanto en la mañana como en la tarde. Hacia la noche se espera un panorama algo nublado.
En cuanto al viento, el SMN prevé:
Madrugada: viento del sudoeste entre 0 y 2 km/h.
Mañana: viento del norte entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.
Tarde: viento del noreste entre 13 y 22 km/h.
Noche: viento del oeste entre 7 y 12 km/h.
La probabilidad de lluvias será del 0% durante toda la jornada.
El fin de semana volverá el frío
Aunque el viernes será el día más templado de los próximos días, el alivio durará poco.
Para el sábado, el SMN pronostica una mínima de 13 °C y una máxima de 23 °C, mientras que el domingo se repetirán valores similares, con 13 °C de mínima y 23 °C de máxima.
El lunes continuará el tiempo estable, con temperaturas entre 14 °C y 23 °C, y el martes la máxima volverá a subir hasta 25 °C.
Pronóstico extendido para Tucumán
Viernes: 15 °C / 26 °C
Sábado: 13 °C / 23 °C
Domingo: 13 °C / 23 °C
Lunes: 14 °C / 23 °C
Martes: 14 °C / 25 °C
Miércoles: 15 °C / 24 °C
De acuerdo con el pronóstico oficial, no se esperan lluvias durante los próximos días, por lo que el tiempo se mantendrá estable, con mañanas frescas, tardes templadas y amplitud térmica característica del invierno tucumano.