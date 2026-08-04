Alerta amarilla por tormentas, granizo, nieve y viento blanco: cuáles son las cinco provincias bajo riesgo este martes

Resumen para apurados
- El SMN emitió este martes una alerta amarilla por lluvias, granizo, nieve y viento blanco para cinco provincias: Río Negro, Chubut, Formosa, Chaco y Corrientes.
- El fenómeno provocará fuertes nevadas con acumulación de hasta 50 cm en la Patagonia, mientras que en el noreste se esperan severas tormentas con granizo e intensas ráfagas.
- Las autoridades advierten sobre posibles complicaciones en el tránsito y servicios en las zonas afectadas, mientras se prevé relativa estabilidad en el resto del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, después de semanas de múltiples advertencias y fenómenos contrastantes en todo el país, solo cinco provincias estarán bajo riesgo por un evento atmosférico extremo. La entidad climática anticipó además una jornada de temperaturas medias que variarán entre los 11°C en la zona centro y sur y hasta los 26°C en el noreste, en un panorama de mayor estabilidad meteorológica para el resto del territorio.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN dio a conocer los distritos afectados por fenómenos climáticos extremos en la jornada de este martes. El panorama más crítico se dividirá entre la cordillera patagónica por intensas nevadas y el noreste argentino por episodios de tormentas fuertes.
Precipitaciones intensas y viento blanco en Bariloche y Chubut
Las alarmas se elevaron para el oeste de Río Negro, principalmente para la zona de Bariloche y los sectores cordilleranos de Pilcaniyeu y Ñorquincó, en las cuales la nieve se instalará durante la mañana, es decir, entre las 6:00 y las 12:00 horas, con precipitaciones de variada fuerza. Se pronostican valores de acumulación entre 20 y 50 cm —pudiendo ser superados de forma puntual—, a la vez que no se descartan momentos en que el fenómeno se presente en forma de lluvia. También se prevé la ocurrencia de viento blanco.
En la franja cordillerana de Chubut, el escenario es similar. La zona alta de Cushamen, así como el sector montañoso de Futaleufú, Languiñeo y Tehuelches se encuentran bajo reporte oficial amarillo, pronóstico que se extenderá desde la mañana hasta la tarde, alrededor de las 18:00 horas. Al igual que en Río Negro, se aguardan nevadas de diversa severidad, con los mismos parámetros de acumulación, agua nieve y ráfagas intensas.
Alerta por tormentas severas y granizo en Formosa, Chaco y Corrientes
Por su parte, la previsión meteorológica rige con fuerza en el norte del país. En Formosa, el este provincial se verá afectado por tormentas de gran magnitud. El informe se extiende para la zona de Patiño, Formosa, Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, donde se esperan desarrollos severos acompañados de ráfagas intensas, caída de granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y fuerte actividad eléctrica durante la mañana de hoy, con precipitaciones acumuladas de entre 30 y 60 mm.
En el este de Chaco, el cuadro climático presenta las mismas condiciones. La precaución oficial abarca a Maipú, el sudeste de Almirante Brown y General Güemes, además de un amplio sector que incluye a Chacabuco, Comandante Fernández, Doce de Octubre, Dos de Abril, Fray Justo Santa María de Oro, General Belgrano, Independencia, Libertador General San Martín, Mayor Luis Jorge Fontana, Nueve de Julio, O'Higgins, Presidencia de la Plaza, Quitilipi, San Lorenzo, Sargento Cabral, Tapenagá, Veinticinco de Mayo, Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando.
Por último, en Corrientes el mismo cuadro de inestabilidad afecta a los departamentos de Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel. En estas localidades se pronostican lluvias copiosas, descargas eléctricas, viento fuerte y ocasional caída de granizo durante las primeras horas de la jornada.