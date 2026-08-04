Alerta amarilla por tormentas, granizo, nieve y viento blanco: cuáles son las cinco provincias bajo riesgo este martes

Precipitaciones intensas y viento blanco en Bariloche y Chubut

Las alarmas se elevaron para el oeste de Río Negro, principalmente para la zona de Bariloche y los sectores cordilleranos de Pilcaniyeu y Ñorquincó, en las cuales la nieve se instalará durante la mañana, es decir, entre las 6:00 y las 12:00 horas, con precipitaciones de variada fuerza. Se pronostican valores de acumulación entre 20 y 50 cm —pudiendo ser superados de forma puntual—, a la vez que no se descartan momentos en que el fenómeno se presente en forma de lluvia. También se prevé la ocurrencia de viento blanco.