Alerta naranja y amarilla en siete provincias: el SMN advirtió por tormentas intensas, nevadas y posible viento blanco

En la zona cordillerana de Mendoza se elevan dos avisos de diferentes niveles. En el extremo norte, las precipitaciones nivales y las corrientes de aire se establecen en nivel amarillo comprendiendo a la zona de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. Allí la caída de nieve comprenderá el bloque matutino, desde las 6 hasta las 12 horas, y las ráfagas desde la mañana hasta las 18 horas. Según el SMN, se esperan temporales de nieve de moderada intensidad con valores acumulados entre 15 y 30 centímetros que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por ventarrones intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.