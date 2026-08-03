Alerta naranja y amarilla en siete provincias: el SMN advirtió por tormentas intensas, nevadas y posible viento blanco

Resumen para apurados
- El SMN emitió este lunes alertas naranja y amarilla por tormentas y nevadas intensas en siete provincias argentinas debido a frentes de alta inestabilidad climática.
- El fenómeno afectará al Noreste con precipitaciones y granizo, mientras que en Cuyo y la Patagonia causará vientos fuertes y acumulación de nieve con viento blanco.
- Pese a ser una jornada con menos alertas respecto al domingo, las condiciones meteorológicas severas generarán complicaciones de visibilidad y tránsito en la cordillera.
Después de un domingo de gran actividad atmosférica y cambios de tiempo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una jornada de mayor desahogo para este lunes en la Argentina, con una cantidad de advertencias reducidas aunque aún revelando cierta severidad. La entidad climática pronosticó para hoy precipitaciones en el noreste del territorio nacional, mientras que la región cuyana y parte de la Patagonia se verán envueltas en vientos y nevadas de gran intensidad.
A través de su Sistema de Alerta Temprana (SAT), el SMN anunció el cese de los avisos térmicos de cualquier nivel para este lunes. Mientras que habrá un mayor descompresión en los termómetros en provincias como Santa Cruz, que presentó alarmas de nivel rojo sostenidas, la actividad meteorológica se reducirá a siete provincias donde los sectores afectados no alcanzarán una gran porción del territorio provincial.
Alerta amarilla por fuertes precipitaciones en el Noreste
En el noreste del país, las alertas rigen por temporales de nivel amarillo. Estas comprenderán el este de la provincia de Formosa, principalmente Laishí, Pilagás, Pilcomayo, Formosa y Pirané, donde los avisos se mantendrán desde la mañana hasta la tarde. Según la entidad climática, los frentes de inestabilidad de variada intensidad estarán acompañados por ráfagas fuertes, granizo, lluvias abundantes en períodos cortos y actividad eléctrica intensa. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, que pueden ser superados de forma puntual.
Este nivel de advertencia se repite en Bermejo, General Donovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando, en Chaco, y cubre también el norte de la provincia de Santa Fe, en General Obligado, San Javier y Vera. Parte del norte de Entre Ríos también estará afectado, principalmente Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, donde los fenómenos meteorológicos llegarán por la tarde, a partir de las 18 horas, y se mantendrán hasta la medianoche.
Temporal de lluvia e inestabilidad en Corrientes
La alerta amarilla por mal tiempo cubre la totalidad de Corrientes, desde el norte donde se extenderán desde la mañana hasta la tarde en Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, la Capital, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar e Ituzaingó, San Miguel. En el sector austral, el fenómeno alcanzará a General Alvear, Paso de los Libres, San Martín, Santo Tomé, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Bella Vista, Esquina, Goya y Lavalle en la franja sur, donde las precipitaciones se instalarán por la tarde.
En la zona cordillerana de Mendoza se elevan dos avisos de diferentes niveles. En el extremo norte, las precipitaciones nivales y las corrientes de aire se establecen en nivel amarillo comprendiendo a la zona de Las Heras, Luján de Cuyo y Tupungato. Allí la caída de nieve comprenderá el bloque matutino, desde las 6 hasta las 12 horas, y las ráfagas desde la mañana hasta las 18 horas. Según el SMN, se esperan temporales de nieve de moderada intensidad con valores acumulados entre 15 y 30 centímetros que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por ventarrones intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.
Intensas nevadas y viento blanco en la Cordillera
Esta región también estará acompañada por corrientes de aire de nivel amarillo que llegarán desde el sector oeste con velocidades entre 60 y 80 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h, especialmente en los niveles más altos.
La advertencia se vuelve más crítica en la Cordillera de San Carlos y Tunuyán, donde por la mañana se esperan nevadas de nivel naranja, además de la nieve de nivel amarillo. Esta alerta se repite en la zona cordillerana de Malargüe y San Rafael. Según el SMN, el área será afectada por temporales de nieve persistentes de variada intensidad, por momentos fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 30 y 60 centímetros en todo el período de aviso, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por ventarrones intensos con reducción de visibilidad y posible viento blanco.
En Neuquén, las alertas por nevadas se mantienen en la zona cordillerana de Aluminé, Chos Malal, Loncopué, Minas, Picunches y Ñorquín. De acuerdo con el aviso de la entidad climática, se esperan valores de nieve acumulada entre 20 y 50 cm pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta que por momentos la precipitación se presente en forma de lluvia. Además, se prevé la ocurrencia de viento blanco