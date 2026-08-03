Agua con limón en ayunas: los beneficios para la salud y cómo consumirla correctamente

Tomar agua con limón en ayunas se ha convertido en un hábito cada vez más popular entre quienes buscan mejorar su salud de manera natural. Esta sencilla práctica matutina no solo hidrata el cuerpo tras las horas de sueño, sino que también ofrece múltiples beneficios que respaldan el bienestar general. En esta nota, te contamos cuáles son las ventajas de incorporar agua con limón a tu rutina diaria y por qué es una costumbre que vale la pena adoptar.