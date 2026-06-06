Cuestionaron un beneficio social liquidado por el Ersept

La determinación quedó plasmada en el Acuerdo N° 1.261, firmado el 24 de abril de 2026 por los vocales Miguel Chaibén Terraf y Marcelo Vidal. A partir de una resolución impulsada por la intervención de José Ricardo Ascárate en marzo de este año, el órgano de control cuestionó duramente la metodología utilizada años atrás por el Ersept para recalcular el beneficio destinado a agentes con familiares con discapacidad.