Tiene cuatro capítulos: la miniserie de Netflix basada en cuentos de Mariana Enriquez

Resumen para apurados
- Netflix estrenará el 24 de septiembre "Mis muertos tristes", miniserie argentina de cuatro episodios dirigida por Pablo Larraín sobre cuentos de terror de Mariana Enriquez.
- Protagonizada por Mercedes Morán, la historia integra varios relatos de Enriquez sobre duelo y apariciones. La miniserie de Fabula fue coescrita por la propia autora y Larraín.
- Esta producción consolida el terror contemporáneo argentino a nivel internacional y refuerza la tendencia de adaptar aclamadas obras literarias locales para el streaming global.
El terror argentino tendrá una nueva parada en Netflix. La plataforma estrenará “Mis muertos tristes”, una miniserie de cuatro capítulos inspirada en el universo literario de Mariana Enriquez y protagonizada por Mercedes Morán.
La producción combina fantasmas, duelo, secretos familiares y violencia social a partir de una historia que reúne personajes y situaciones de distintos cuentos de la escritora argentina.
La dirección está a cargo del chileno Pablo Larraín, reconocido por películas como “María” y “El Conde”. El elenco también incluye a Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Sánchez Álvarez.
De qué trata “Mis muertos tristes”
La protagonista es Ema, una médica recién jubilada que tiene una particular capacidad: puede ver a los muertos.
Mientras intenta atravesar el duelo por la muerte de su madre y resolver algunos asuntos pendientes de su pasado, la llegada de su sobrina Julie altera su vida cotidiana.
La situación toma un giro inquietante después del asesinato de tres adolescentes en un barrio del conurbano bonaerense. A partir de ese hecho, los muertos comienzan a manifestarse con mayor intensidad y la frontera entre vivos y fantasmas se vuelve cada vez más difícil de distinguir.
La serie se aleja del terror clásico y suma elementos de drama psicológico. La culpa, la memoria, los vínculos familiares y la violencia que atraviesa la vida cotidiana tienen un papel central en la historia.
Una historia construida a partir de varios cuentos
“Mis muertos tristes” toma su nombre del cuento homónimo de Mariana Enriquez, aunque la adaptación amplía la historia con personajes y situaciones de otros relatos de la autora.
Entre ellos aparecen “Julie”, “Un lugar soleado para gente sombría” y “Cuando hablábamos con los muertos”.
El guion fue escrito por Mariana Enriquez, Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y Pablo Larraín, una combinación que permitió trasladar a la pantalla distintos elementos del universo de la escritora.
Pablo Larraín, detrás de la miniserie
Larraín dirige esta producción de Fabula para Netflix, después de una trayectoria marcada por películas como “María”, protagonizada por Angelina Jolie, y “El Conde”.
La miniserie también tendrá un paso destacado por el circuito internacional de cine. Antes de su llegada a Netflix, tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, donde competirá en la Sección Oficial.
En el festival, los cuatro capítulos se presentarán como una única película, una decisión que permitirá disfrutar la historia como una experiencia cinematográfica completa.
Cuándo se estrena “Mis muertos tristes” en Netflix
Después de su presentación en San Sebastián, “Mis muertos tristes” llegará a Netflix el 24 de septiembre.
Con cuatro capítulos, un elenco encabezado por Mercedes Morán y una historia construida a partir de varios cuentos de Mariana Enriquez, la producción llevará a la plataforma una de las miradas más reconocibles del terror argentino contemporáneo.