EspectáculosTV, Cine y Series

Tiene 8 capítulos, escenas no apta para menores y es una de las miniseries argentinas más vistas de Netflix

Puerta 7 combina suspenso, corrupción y fútbol en una historia atrapante

Tiene 8 capítulos, escenas no apta para menores y es una de las miniseries argentinas más vistas de Netflix
Tiene 8 capítulos, escenas no apta para menores y es una de las miniseries argentinas más vistas de Netflix
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La miniserie argentina Puerta 7, protagonizada por Dolores Fonzi, se posiciona entre las más vistas de Netflix por su atrapante trama sobre la corrupción y las barras bravas.
  • Con solo ocho episodios, la producción sigue a una activista que intenta erradicar la violencia y los negocios ilícitos tras el crimen de un hincha en un club de fútbol ficticio.
  • El éxito de la tira destaca el interés del público por producciones cortas y locales que retratan problemáticas sociales y políticas reales del deporte argentino.
Resumen generado con IA

Quienes buscan una serie corta para disfrutar en pocos días tienen una opción que se mantiene entre las más recomendadas del catálogo de Netflix. Se trata de Puerta 7, una producción argentina de apenas ocho episodios que mezcla suspenso, drama y acción para adentrarse en el oscuro universo de las barras bravas, la corrupción y los negocios que rodean al fútbol.

Con un elenco encabezado por Dolores Fonzi, la ficción propone una historia intensa que expone las disputas de poder dentro de un club y los intereses políticos y económicos que se esconden detrás de las tribunas.

De qué trata Puerta 7

La trama comienza con el asesinato de un simpatizante del ficticio Ferroviarios Fútbol Club durante un partido. Ese crimen desata una cadena de enfrentamientos, venganzas y luchas por el control de la barra brava.

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, "un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere apuñalado durante un partido y sus amigos buscan venganza. Mientras tanto, Diana, una activista de una ONG, recibe una propuesta laboral que cambiará su vida".

Dolores Fonzi interpreta a Diana, una mujer decidida a combatir las estructuras de corrupción instaladas en el club. Su llegada la enfrentará con dirigentes, barras y distintos actores que se benefician del negocio del fútbol.

A medida que avanzan los capítulos, la serie explora cómo se entrelazan el deporte, la política, la violencia y los intereses económicos, manteniendo la tensión hasta el desenlace.

El elenco de Puerta 7

La producción reúne a destacados actores argentinos que aportan solidez a la historia:

  • Dolores Fonzi.
  • Esteban Lamothe.
  • Carlos Belloso.
  • Juan Gil Navarro.
  • Daniel Aráoz.

Por qué ver Puerta 7 en Netflix

Con solo ocho capítulos, Puerta 7 es una excelente alternativa para quienes prefieren maratones cortas sin resignar una historia atrapante. La combinación de suspenso, conflictos de poder, corrupción y violencia convierte a esta producción argentina en una de las propuestas más interesantes dentro del catálogo de Netflix.

Su ritmo ágil, las actuaciones y una temática inspirada en una problemática real del fútbol argentino la posicionan como una serie ideal para ver durante un fin de semana.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
4

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
5

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Absolvieron a Virginia Mercado: la Justicia consideró que no encubrió al asesino de Paulina Lebbos

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

“Gente de la ruta”, el filme misionero que dio la sorpresa en el Festival Tucumán Cine

“Gente de la ruta”, el filme misionero que dio la sorpresa en el Festival Tucumán Cine

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

Comentarios