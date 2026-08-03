Tiene 8 capítulos, escenas no apta para menores y es una de las miniseries argentinas más vistas de Netflix

Resumen para apurados
- La miniserie argentina Puerta 7, protagonizada por Dolores Fonzi, se posiciona entre las más vistas de Netflix por su atrapante trama sobre la corrupción y las barras bravas.
- Con solo ocho episodios, la producción sigue a una activista que intenta erradicar la violencia y los negocios ilícitos tras el crimen de un hincha en un club de fútbol ficticio.
- El éxito de la tira destaca el interés del público por producciones cortas y locales que retratan problemáticas sociales y políticas reales del deporte argentino.
Quienes buscan una serie corta para disfrutar en pocos días tienen una opción que se mantiene entre las más recomendadas del catálogo de Netflix. Se trata de Puerta 7, una producción argentina de apenas ocho episodios que mezcla suspenso, drama y acción para adentrarse en el oscuro universo de las barras bravas, la corrupción y los negocios que rodean al fútbol.
Con un elenco encabezado por Dolores Fonzi, la ficción propone una historia intensa que expone las disputas de poder dentro de un club y los intereses políticos y económicos que se esconden detrás de las tribunas.
De qué trata Puerta 7
La trama comienza con el asesinato de un simpatizante del ficticio Ferroviarios Fútbol Club durante un partido. Ese crimen desata una cadena de enfrentamientos, venganzas y luchas por el control de la barra brava.
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, "un hincha de Ferroviarios Fútbol Club muere apuñalado durante un partido y sus amigos buscan venganza. Mientras tanto, Diana, una activista de una ONG, recibe una propuesta laboral que cambiará su vida".
Dolores Fonzi interpreta a Diana, una mujer decidida a combatir las estructuras de corrupción instaladas en el club. Su llegada la enfrentará con dirigentes, barras y distintos actores que se benefician del negocio del fútbol.
A medida que avanzan los capítulos, la serie explora cómo se entrelazan el deporte, la política, la violencia y los intereses económicos, manteniendo la tensión hasta el desenlace.
El elenco de Puerta 7
La producción reúne a destacados actores argentinos que aportan solidez a la historia:
- Dolores Fonzi.
- Esteban Lamothe.
- Carlos Belloso.
- Juan Gil Navarro.
- Daniel Aráoz.
Por qué ver Puerta 7 en Netflix
Con solo ocho capítulos, Puerta 7 es una excelente alternativa para quienes prefieren maratones cortas sin resignar una historia atrapante. La combinación de suspenso, conflictos de poder, corrupción y violencia convierte a esta producción argentina en una de las propuestas más interesantes dentro del catálogo de Netflix.
Su ritmo ágil, las actuaciones y una temática inspirada en una problemática real del fútbol argentino la posicionan como una serie ideal para ver durante un fin de semana.