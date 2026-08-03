Tiene 8 capítulos, escenas no apta para menores y es una de las miniseries argentinas más vistas de Netflix

Quienes buscan una serie corta para disfrutar en pocos días tienen una opción que se mantiene entre las más recomendadas del catálogo de Netflix. Se trata de Puerta 7, una producción argentina de apenas ocho episodios que mezcla suspenso, drama y acción para adentrarse en el oscuro universo de las barras bravas, la corrupción y los negocios que rodean al fútbol.